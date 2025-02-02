ABD, Kanada, Meksika ve Çin’e Ek Vergi

TRUMP’TAN İTHALATA EK GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Çin’den yapılan ithalata ilave gümrük vergisi getiren bir kararnameye imza atıyor. Beyaz Saray’ın yaptığı açıklamaya göre, Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalat üzerine yüzde 25, Çin’den gelen ithalat üzerine ise yüzde 10 ek gümrük vergisi ödenecek.

ENERJİ KAYNAKLARINA ÖZEL TARİFE

Kanada’dan ithal edilen enerji kaynakları için daha uygun bir düzenleme yapılmış. Bu kapsamda, enerji kaynaklarına yüzde 10’luk daha düşük bir gümrük vergisi uygulanacağı belirtiliyor.