ABD’li Emekli Albaydan Türkiye’ye Yönelik Tehditler

Emekli Albay Douglas McGregor, katıldığı bir programda Türkiye’ye yönelik tehditkar iddialarda bulundu. ABD’nin İran’a saldıracağına kesin gözüyle bakan McGregor, Ron Paul Enstitüsü’ndeki panelde bu saldırının ardından “sıranın Türkiye’de” geleceğini savundu. McGregor, “İran’ı başarıyla yok ettikten sonra, dikkatler Türkiye’nin yok edilmesine çevrilecek. Kaçınılmaz olarak Türkiye, İsrail ile karşı karşıya gelecek, bu muhtemelen Suriye’de olacak.” ifadeleriyle dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye’nin İran kadar kolay hedef haline gelmeyeceğini de dile getirdi.

TEHDİTLER DEVAM EDİYOR

McGregor, Türkiye’nin birçok açıdan İran’dan daha üstün olduğunu belirterek, “Gerçek bir donanması var. NATO’nun en iyi ordusuna sahip. Bir sonraki adım Türkiye’yi yok etmek. O yüzden kendimizi kandırmayalım, mesele bundan ibaret. Mesele İsrail’in ne istediğidir.” şeklinde sözler sarf etti. Bu tür tehditkar söylemleriyle tanınan emekli albay, daha önce de Türkiye karşıtlığı ile gündeme gelmişti.

PKK İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

McGregor, 13 Ağustos 2024’te verdiği bir röportajda, “Savaş artık kapıda ve Erdoğan ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. Türkiye’ye saldırmaları için Suriye’de güçlerimizi hazırlıyoruz. Kimleri mi kastediyorum? PKK, YPG ve onlarla birlikte hareket eden diğer bazı örgütleri Türkiye’ye saldırmaları için teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Türkler de bunun farkındalar ve bundan çok rahatsızlar. Bunu geçmişte de düzenli bir şekilde yaptık.” ifadeleriyle dikkatleri bir kez daha üzerinde topladı.