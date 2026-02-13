ABD’li Emekli Albaydan Türkiye’ye Yönelik Tehditler

abd-li-emekli-albaydan-turkiye-ye-yonelik-tehditler

Emekli Albay Douglas McGregor, katıldığı bir programda Türkiye’ye yönelik tehditkar iddialarda bulundu. ABD’nin İran’a saldıracağına kesin gözüyle bakan McGregor, Ron Paul Enstitüsü’ndeki panelde bu saldırının ardından “sıranın Türkiye’de” geleceğini savundu. McGregor, “İran’ı başarıyla yok ettikten sonra, dikkatler Türkiye’nin yok edilmesine çevrilecek. Kaçınılmaz olarak Türkiye, İsrail ile karşı karşıya gelecek, bu muhtemelen Suriye’de olacak.” ifadeleriyle dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye’nin İran kadar kolay hedef haline gelmeyeceğini de dile getirdi.

TEHDİTLER DEVAM EDİYOR

McGregor, Türkiye’nin birçok açıdan İran’dan daha üstün olduğunu belirterek, “Gerçek bir donanması var. NATO’nun en iyi ordusuna sahip. Bir sonraki adım Türkiye’yi yok etmek. O yüzden kendimizi kandırmayalım, mesele bundan ibaret. Mesele İsrail’in ne istediğidir.” şeklinde sözler sarf etti. Bu tür tehditkar söylemleriyle tanınan emekli albay, daha önce de Türkiye karşıtlığı ile gündeme gelmişti.

PKK İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

McGregor, 13 Ağustos 2024’te verdiği bir röportajda, “Savaş artık kapıda ve Erdoğan ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. Türkiye’ye saldırmaları için Suriye’de güçlerimizi hazırlıyoruz. Kimleri mi kastediyorum? PKK, YPG ve onlarla birlikte hareket eden diğer bazı örgütleri Türkiye’ye saldırmaları için teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Türkler de bunun farkındalar ve bundan çok rahatsızlar. Bunu geçmişte de düzenli bir şekilde yaptık.” ifadeleriyle dikkatleri bir kez daha üzerinde topladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Enes Batur’a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Gündem

Memurlara Yılda İki Kez İkramiye Düzenlemesi

Yeni bir kanun teklifi, devlet memurlarına yılda iki defa net asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesini öngörüyor. Bu düzenleme, Haziran ve Aralık'ta ödenmeye başlanacak.
Gündem

Antalya Havalimanı’nda Uçakta Teknik Arıza Yaşandı

Antalya Havalimanı'nda bir uçak, kalkış öncesinde taxi alanında tekerinin yerinden çıkması sonucu hasar aldı. Yolcular tahliye edilirken, Arama Kurtarma ekipleri uçağı kaldırmak için harekete geçti.
Gündem

Erdoğan’dan Gençlere: Geleceğe İnancımız Daha Da Perçinleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi yurt açılışında üniversitelerin temel misyonlarına dönmesi gerektiğini belirterek, ideolojik yaklaşımların university’lerin işlevini bozduğunu ifade etti.
Gündem

Vücut Dili Tartışma Yaratan Gerçek Sebep Açığa Çıktı

Victor Osimhen'in, Çaykur Rizespor maçındaki mutsuzluğunun, pas eksikliğinden kaynaklandığı öğrenildi. Kulüp kaynakları, Nijeryalı forvetin hırsının takım motivasyonunu artırdığını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.