ABD’li Medya, Trump’ın Saldırı Kararını Açıkladı

TRUMP’IN İRAN’A SALDIRI KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran çatışmasına müdahil olma niyetine işaret etse de, dün İran’daki üç nükleer tesise yönelik saldırı emri vererek ABD’yi savaşın içine soktu. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Trump’ın ani kararının ardında Tahran’ı “gafil avlama” amacı yatıyordu. Trump’ın cumartesi günü New Jersey’deki özel kulübünde, birkaç saat içinde İran’a saldırı düzenlenmesi yönünde emir verdiği kaydedildi. Gazeteye bilgi veren üst düzey bir yetkili, “Hedef, herkesin bunu beklemediği bir durumu yaratmaktı” dedi.

ASKERİ HAZIRLIKLAR VE HEDEFLER

Gazetenin aktardığına göre, Trump’ın orduya saldırı planını vermesi “çok gizli planlama sürecinin” merkezindeydi. B-2 bombardıman uçakları, İran’ın hava sahasına girdikten sonra en az altı sığınak delici bombayı Fordo’ya bıraktı. Ayrıca, ABD ordusuna ait denizaltılar da İsfahan ve Natanz’daki nükleer tesisleri Tomahawk seyir füzeleri ile hedef aldı. Trump, “Fordo artık yok” diyerek bu saldırıların etkisini belirtse de, İran’ın nükleer programının uğradığı hasar ve İran’ın ABD ya da müttefiklerine karşı nasıl bir tepki vereceği belirsizliğini koruyor. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması, İran’ın olasılıkları arasında yer alabiliyor. ABD’li bir yetkili, Trump yönetiminin İran’la iletişime geçerek “bunun tek seferlik bir saldırı olduğunu ve bir rejim değişimi savaşının başlangıcı olmadığını açıkça ifade ettiğini” aktardı.

BİLGİ ALIŞVERİŞİ VE GÖRÜŞMELERİN ETKİSİ

WSJ’ye göre, ABD’nin İran’a saldırma kararı, Beyaz Saray’da devam eden görüşmeler ve tartışmalar sonucunda alındı. Ayrıca, askeri hazırlıkların yapılması ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile “doğrudan koordinasyon içinde” olunduğu bildirildi. Gazeteye göre, Trump son bir haftadır bu operasyonun uygulanıp uygulanmayacağı konusunda kararsız görünüyordu. Danışmanları ise Ortadoğu’da çatışmaya girme noktasında endişe taşıyordu. Trump, salı günü “Durum Odası” toplantısında İran’a yönelik saldırı planlarını onayladı ama nihai emri vermedi. Bunun, İran’ın uranyum zenginleştirme çalışmalarına son vermeye istekli olup olmadığını değerlendirme amacı taşıdığı belirtildi. Gazeteye konuşan üst düzey bir yetkili, “Ne yapmamız gerektiği konusunda hafta başında ciddi bir tartışma vardı. Ancak Trump, salı günü ilerlemeye açık olduğunun sinyalini verdi ve bu, her şeyi değiştirdi” dedi.

STRATEJİK BELİRSİZLİK VE AÇIKLAMALAR

Haberde, Trump’ın hem niyetini hem de aklındaki takvimi belirsiz bırakmak istediği ifade ediliyor. Beyaz Saray, perşembe günü yaptığı açıklamada, Trump’ın “İran’a diplomatik bir çözüm bulması için iki hafta vereceğini” bildirdi. Ancak, bir gün sonra Trump, sabrının tükenmekte olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Trump, İran’ın uranyum zenginleştirmesine son verilmesi talebini hakkına devam etmesinin ardından saldırı kararını verdi. Kimliği belirtilmeyen bir ABD’li üst düzey yetkili, saldırının ardından yaptığı açıklamada, hedef aldıkları her şeye zarar verdiklerine inandıklarını söyledi.