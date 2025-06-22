Abd Medya, Trump’ın İran’a Saldırısını Anlattı

TRUMP’IN ANİ SAVAŞ KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran savaşıyla ilgili müdahalede bulunma kararını iki hafta içerisinde vereceğini açıklasa da, dün İran’daki üç nükleer tesise düzenlediği saldırı emriyle ABD’yi savaşın içine çekmiş oldu. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Trump, Tahran’ı “gafil avlama” amacında olan bu ani kararını saatler içinde verdi. Trump’ın cumartesi öğlen saatlerinde New Jersey’deki özel kulübünde birkaç saat içinde İran’a saldırı yapılması yönünde emir verdiği belirtildi. Gazeteye konuşan üst düzey bir yetkili, “Hedef, herkesin bunu beklemediği bir durum yaratmaktı” diye aktardı.

SAVUNMA PLANLARI VE SİLAH SALDIRISI

Gazeteye göre, Trump’ın orduya saldırı planını iletmesi, “çok gizli planlamanın odağında” yer aldı. B-2 bombardıman uçakları hızla İran hava sahasına girerek en az altı adet sığınak delici bombayı, İran’ın yer altındaki “nükleer kalbi” Fordo’ya bıraktı. Ayrıca, ABD’ye ait denizaltılar da İsfahan ve Natanz’daki nükleer tesisleri Tomahawk seyir füzeleriyle hedef aldı. Trump, “Fordo artık yok” derken, İran’ın nükleer programına yönelik saldırıların ne şekilde bir etki bıraktığı belirsizliğini koruyor. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ise İran’ın olasılıkları arasında değerlendiriliyor.

İRAN’LA TEMAS VE SAVAŞ STRATEJİSİ

ABD’li bir yetkili, Trump yönetiminin İran ile temasa geçerek “bunun bir defaya mahsus bir saldırı olduğunu, bir rejim değişim savaşının başlangıcı olmadığını açık bir şekilde ifade ettiğini” belirtti. WSJ’nin sağladığı bilgilere göre, ABD’nin İran’a saldırma kararı, Beyaz Saray’daki görüşmelerin ve tartışmaların ardından kararlaştırıldı. Askere hazırlıklar ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile “doğrudan koordinasyon” içinde olundu da ifade edildi. Gazete, Trump’ın operasyonun düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda çelişkili bir tavır sergilediğini ortaya koydu.

BELİRSİZLİK OLUŞTURMA ÇABASI

Trump, salı günü yapılan “Durum Odası” toplantısında İran’a saldırı planlarını onayladı fakat nihai emri vermedi. Bu durumun, İran’ın uranyum zenginleştirmeyi sona erdirme istekliliğini değerlendirmek amacı taşıdığı ifade edildi. Gazeteye konuşan bir üst düzey yetkili, “Ne yapmamız gerektiği konusunda hafta başında gerçek bir tartışma vardı. Ancak Trump, salı günü ilerlemeye eğilimli olduğunu belirtti ve bu, her şeyi değiştirdi” dedi.

Buna ek olarak, Trump’ın hem niyetini hem de takvimini belirsiz hale getirmek istediği belirtildi. Beyaz Saray, perşembe günü Trump’ın “İran’a, krize diplomatik bir çözüm getirilmesi için iki hafta vereceğini” açıkladı. Bir gün sonra ise Trump, sabrının tükenmekte olduğunu söyledi. Böylece, İran’ın uranyum zenginleştirilmesine son verilmesi talebini geri çevirmesi üzerine Trump, saldırı kararını hayata geçirdi. Kimliği belirtilmeyen bir ABD’li üst düzey yetkili, saldırının ardından, zarar vermek istedikleri her şeye zarar verdiklerine inandıklarını ifade etti.