ABD Meksika Sınırına 1500 Asker Gönderecek

ABD’DEN MÜHİM ASKER GÖNDERİMİ

ABD’nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen girişlerini engellemek amacıyla ek yaklaşık 1500 asker göndermeye hazırlandığı öğrenildi. Washington’dan kimliğini açıklamayan bir yetkili, North Carolina eyaletindeki 18. Hava İndirme Kolordusu’ndan bir lojistik tugayın ülkenin güney sınırına sevk edilmesine yönelik emrin onaylandığını aktardı.

GÖÇÜ ÖNLEMEK İÇİN YENİ BİR ADIM

Yetkili, Başkan Donald Trump’ın “göçü önlemeye yönelik artan baskısını desteklemek için” sınır bölgesine, toplamda 1500 asker daha göndereceğini belirtti. Yeni gönderilen birliklerin, ABD ile Meksika arasındaki tel bariyerlerin kurulumunda yardımcı olması ve sınır devriyesine ihtiyaç duyulan ulaşım, istihbarat ve diğer destekleri sağlaması bekleniyor.

ASKERİ GÜCÜ ARTIRMA STRATEJİSİ

Trump döneminde, mevcut 1600 askerin yanı sıra Savunma Bakanlığı (Pentagon) yaklaşık 500 deniz piyadesinin gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin bir kısmının tutulacağı Küba’daki Guantanamo Körfezi’nde görev almasına karar verdi. Asker sevkiyatının tamamlanmasıyla birlikte, Trump yönetimi görevine başladığı 20 Ocak’tan itibaren ABD sınır güvenliğini desteklemek amacıyla görevlendirilen ek asker sayısının yaklaşık 3600’e ulaşacağı ifade ediliyor.