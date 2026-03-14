ABD Mühimmat Stokları Hızla Tükeniyor

Trump yönetimi, son iki haftadır devam eden İran’daki savaşta yaklaşık 10 yıl yetecek mühimmat stoklarını tüketecek duruma geldi. The Financial Times’ın bilgilerine göre, bu durumun etkisiyle hem mühimmat fiyatları artış göstermekte hem de mevcut pahalı mühimmatın stoklara giriş hızı, kullanılan mühimmata karşı yetersiz kalıyor. Özellikle, uzun menzilli Tomahawk füzelerinin hızlı bir şekilde tüketilmesi orduda kaygılara neden oldu. FT’ye konuşan bir yetkili, “Donanma, Tomahawk füzelerindeki bu devasa sarfiyatın etkilerini önümüzdeki birkaç yıl boyunca derinden hissedecek” açıklamasını yaptı. Mühimmat depolarındaki bu ani azalma, Pentagon’un potansiyel çatışmalara hazırlık seviyesini de olumsuz etkiliyor.

ABD’NİN SİLAH DEPOSU BOŞALIYOR

ABD’li yetkililer, mevcut mühimmat kullanım hızının yerel üretim kapasitelerini aştığını dile getiriyor. Bunun, Rusya ya da Çin gibi büyük rakiplerle karşılaşılabilecek bir savaşta ülkenin savunmasız kalabileceği endişesini doğurduğunu savunuyorlar. Savunma Bakanı Pete Hegseth, “Mühimmat sıkıntısı yok” dese de, geçmişte Ukrayna’ya yapılan yardımlarda dahi stoksuzluk yaşandığı kaydediliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, orduya “Epik Öfke Operasyonu” hedeflerine ulaşmak için yeterli silaha sahip olduğunu belirterek, Başkan Trump’ın savunma sanayiinde Amerikan yapımı silah üretiminin hızlandırılmasına yönelik talimat verdiğini ifade etti. Tanesi 3,6 milyon dolar olan Tomahawk füzelerinden son beş yılda ordunun yalnızca 322 adet aldığı, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’ne göre savaşın ilk 100 saatinde 168 Tomahawk füzesinin kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu durum, yıllar süren üretimin birkaç günde tükendiği anlamını taşıyor.

ASKERİ MALİYETLERİN ARTIŞI

Senatör Ron Wyden, “Savaşa harcanan milyarlarca doların maliyeti, biz konuştukça daha da artıyor; karşımızda akıl almaz bir rakam var” diyerek maliyet artışının boyutuna dikkat çekti. Amerikan halkının büyük çoğunluğunun desteklemediği bu savaşın ordunun envanteri ve ulusal ekonomi üzerindeki etkilerinin üzerine çıkarsak bunun telafi edilmesinin on yılı bulabileceği öngörülüyor.

HAYAT PAHALILIĞI KONUŞULUYOR

ABD Başkanı Donald Trump, petrol varil fiyatlarının 100 dolara ulaşması ve halkın hayat pahalılığı sorunu yaşamasına karşın, ara seçimlerden hemen önce ek silah talebi için kongreden onay talep etmeye hazırlanıyor. Pentagon’un önümüzdeki günlerde Beyaz Saray ve Kongre’ye sunacağı 50 milyar dolarlık ek bütçe talebi, Washington’da siyasi bir çatışmayı tetikleyebilir. Bu büyük bütçe talebinin, milletvekilleri arasında yönetimin askeri stratejilerine dair artan rahatsızlık ile finansal kaygıları gün yüzüne çıkaracağı düşünülüyor. Pentagon yetkilileri, savaşın yalnızca ilk altı günündeki operasyonel maliyetin 11 milyar doları aştığını ve bu tutarın neredeyse tamamının mühimmat giderlerinden kaynaklandığını açıkladı. Eski bir donanma pilotu olan Senatör Mark Kelly, kullanılan Patriot ve THAAD hava savunma sistemlerinin her bir mermisinin milyonlarca dolara mal olduğunu belirtti. Demokrat Senatör Mark Kelly, “Biz milyonluk füzeler fırlatırken İranlılar tanesi sadece 30 bin dolara mal olan ucuz dronlar uçuruyor. Bu askeri denklemin matematiği uzun vadede kesinlikle sürdürülebilir değil” diyerek savaşın maliyetine vurgu yaptı. ABD’nin savunma kapasitesini korumayı hedefleyen pahalı mühimmatlar, İran’ın düşük maliyetli saldırı araçlarıyla karşı karşıya kalınca ABD ekonomisine zarar veriyor.