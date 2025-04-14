ABD’nin En Büyük Sınır Dışı Operasyonu

DÜZENLİ GÖÇMEN OPERASYONU HAZIRLIĞI

Amerikan basınından Washington Post’un verdiği habere göre, Trump yönetimi, ABD’deki düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için geniş kapsamlı bir operasyon hazırlıyor. Bu plan, ABD tarihindeki en büyük sınır dışı operasyonlarından biri olmayı hedefliyor.

REKORUNU GEÇME HAZIRLIĞINDA

Trump, daha önce Barack Obama döneminde bir yıl içinde sınır dışı edilen 400 bin kişiyle kırılan rekoru geçmeyi amaçlıyor. İlgili kurumların bu konuda günlük toplantılar yaptığı, operasyonel hazırlıkların devam ettiği açıklanıyor.

SEÇİM VAATLERİ GERÇEKLEŞİYOR

Trump’ın seçim sözleri arasında yer alan göçmen sayısını azaltma politikası, seçmenler üzerinde önemli bir etki yarattı. Şimdi bu vaat, belirgin bir eylem planına dönüşmüş durumda.

ÖNCELİKLİ GÖÇMEN GRUBU BELİRLENDİ

Öncelik, hâlihazırda sınır dışı kararı bulunan ancak kendi ülkeleri tarafından geri alınmayan 1 milyon 400 bin kişiye verilecek. Bu kapsamda Trump yönetimi, bu bireyleri kabul edebilecek 30 ülke ile görüşmelere başladı.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE YLONGÖNDERME STRATEJİSİ

Şu anda Meksika, Kosta Rika ve Panama gibi ülkelerden, vatandaşları olmayan göçmenlerin gönderildiği bildiriliyor. Ayrıca, ABD’de kalmaya devam eden düzensiz göçmenlere günlük 998 dolarlık bir para cezasının uygulanması da planlanıyor. Trump yönetimi, belirli göçmenlerin ise doğrudan üçüncü ülkelere gönderilmesi yöntemini devreye sokmayı hedefliyor.