ABD’nin Grönland Üzerine Ciddi Planları

PUTİN’DEN ABD’NİN ARKTİK POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Rusya’nın lideri Putin, ABD’nin Arktik bölgesindeki jeostratejik, askeri, siyasi ve ekonomik çıkarlarının köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getiriyor. “Bu planlar, uzun süredir devam eden tarihsel köklere sahiptir. ABD’nin Arktik bölgesinde jeostratejik, askeri, siyasi ve ekonomik çıkarlarını sistematik olarak öncelemeye devam edeceği açıktır” ifadesiyle bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor.

GRÖNLAND ÜZERİNDEN CİDDİ PLANLAR

Putin, ABD’nin Grönland ile ilgili ciddi projeleri olduğunu da vurguluyor. “Bunun, yeni ABD yönetiminin abartılı bir konuşması olduğuna inanmak çok yanlış. ABD’nin Grönland için ciddi planları var” diyor. Bu açıklamalar, ABD’nin Arktik bölgesindeki stratejik hedeflerini gözler önüne seriyor.

KUZEY DENİZ YOLU’NDAKİ GELİŞMELER

Kuzey Deniz Yolu’nun gelişmelerine de dikkat çeken Putin, bu rotadan gerçekleştirilen nakliye hacminin son on yılda yaklaşık dokuz kat arttığını belirtiyor. 2030 yılı itibarıyla bu güzergâhtan yılda 70 ila 100 milyon ton sevkiyat yapılmasının planlandığını ifade ediyor.

Putin, Arktik bölgesinde dost ülkelerle ortak projeler geliştireceklerini kaydediyor. Ancak Batılı ülkelerle yaşanan ilişkilerdeki zorluklara da değinerek, “Rusya, Arktik bölgesinde kimseyi tehdit etmiyor ancak buradaki egemenliğini savunmaya da hazırdır” şeklinde sözlerini sonlandırıyor.