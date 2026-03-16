ABD’nin İran’a Yönelik Saldırılarının Maliyeti 12 Milyar Dolar

ABD’NİN İRAN OPERASYONLARI 17 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

ABD’nin, İsrail ile birlikte yürüttüğü İran’a yönelik askeri saldırılar 17. gününe girdi. 28 Şubat tarihinde başlayan operasyon çerçevesinde, ABD ve İsrail güçleri, Tahran ve diğer İran şehirlerinde bulunan önemli askeri ve nükleer hedeflere eş güdümlü hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırıların sonucunda İran’da büyük çapta can kayıpları yaşandı, altyapı hasarları meydana geldi ve bölgede tansiyon yükseldi.

İRAN’A YAPILAN SALDIRILAR ABD’YE 12 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, İran’a yapılan operasyonların ABD’nin bütçesine etkilerini aktardı. Hassett, Trump yönetiminin İran’a yönelik askerî harekâtlarının şu ana kadar ülkeye en az 12 milyar dolara mal olduğunu belirterek, “Bana aktarılan en son rakam 12’ydi” ifadesini kullandı.

KONGRE’DEN FON TALEBİ DEĞERLENDİRİLECEK

Alınan askeri harcamaların devamı hakkında Kongre’den ek bir taleplerinin gerekip gerekmeyeceğine dair gelen sorulara Hassett, “Şu anda ihtiyaç duyduğumuz paraya sahibiz. Daha fazlası için Kongre’ye başvurmamız gerekip gerekmediğini Yönetim ve Bütçe Ofisi’nin (OMB) değerlendireceğini düşünüyorum.” açıklamasında bulundu. ABD Savunma Bakanlığı’nın Kongre’ye sunduğu ilk tahminlerde, savaşın başlangıç haftasında maliyetin 11,3 milyar dolar düzeylerine ulaşacağı öngörülüyordu. Ancak Hassett, 12 milyar dolarlık harcamanın hangi dönemi kapsadığını belirtmedi.

