Abd’nin Karayipler’deki Askeri Yığınağı Artıyor

ABD’NİN ASKERİ YIĞINAĞI VE OPERASYONLAR

ABD’nin Güney Karayipler’deki hızlı askeri yığınağı, bu hafta Venezuela’dan hareket ettiği belirtilen bir uyuşturucu teknesine düzenlenen ölümcül operasyonla doruk noktasına ulaştı. Salı günü gerçekleşen operasyonda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren Trump yönetimi, önümüzdeki haftalarda yeni saldırıların yapılacağını açıkladı. Perşembe günü iki Venezuela F-16 savaş uçağı, ABD’ye ait güdümlü füze destroyerine taciz edince gerilim yükseldi. Bunun üzerine Pentagon, Cuma günü Porto Riko’ya 10 adet F-35 savaş uçağı göndererek potansiyel tacizleri önlemeyi ve Venezuela hedeflerine yönelik muhtemel hava harekâtı için pozisyon almayı amaçladı.

YENİ ASKERİ STRATEJİLER VE GÜÇLER

Başkan Donald Trump’ın Temmuz ayında imzaladığı gizli talimatla, bazı Latin Amerika uyuşturucu kartellerinin “terör örgütü” olarak tanınması sağlandı. Bu dönemde Venezuela’daki bir suç grubunun da “terörist” olarak kabul edilip liderinin Maduro olduğu ifade edildi. Pentagon, bu gelişmelerin ardından gözetleme uçakları ve savaş gemilerinden oluşan bir filo kurarak askeri operasyonlara başladı. Pentagon’un bilgilerinde, bölgede şu anda 8 savaş gemisi, Navy P-8 gözetleme uçakları ve bir saldırı denizaltısının görevde olduğu belirtildi. ABD’nin Iwo Jima Amfibi Hazır Grubu, 4 bin 500 denizci ve 2 bin 200 deniz piyadesiyle Porto Riko yakınlarında konuşlanmış durumda. Bununla birlikte, USS Jason Dunham ve USS Gravely isimli güdümlü füze destroyerleri Karayipler’de görev yaparken, USS Sampson’ın da bölgeye yönlendirilmesi planlanıyor.

VENEZUELA’DAN YAPILAN AÇIKLAMALAR VE TEPKİLER

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin askeri eylemlerini “son 100 yılın en büyük tehdidi” olarak tanımladı. Maduro, ülke genelinde 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini belirterek “denizimizi, göklerimizi ve topraklarımızı savunacağız” mesajını verdi. Ayrıca, Trump’a doğrudan bir uyarıda bulunarak, “Ellerinizi kana bulaştırmak isteyen Rubio’ya dikkat edin” dedi.

GELİŞMELER VE OLASILIKLAR

Askeri uzmanlar, mevcut kuvvetlerin Venezuela’ya bir kara harekâtı gerçekleştirmesi için yetersiz olduğunu düşünüyor. Ancak, donanmadaki özel kuvvetlerin nokta operasyonları ve “yakala ya da öldür” tarzı baskınlar yapması mümkün. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Maduro’yu “narko-terör karteli” olarak tanımladı ve Trump’ın “Amerikan gücünün tüm unsurlarını kullanmaya hazır olduğunu” duyurdu.