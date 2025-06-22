Abd’nin Saldırısına Türkiye Tepkisi!

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine dönük düzenlediği saldırı ile ilgili bir açıklama yayımladı. “Türkiye olarak, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çekmişizdir. İran’ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün (22 Haziran) yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır” denildi. Açıklamada Türkiye’nin bu saldırının olası sonuçlarından derin endişe duyduğu belirtildi.

REGİYONEL İHTİLAFLARIN KÜRESEL DÜZİYE TAŞINMA RİSKİ

Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: “Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabiliyor. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz. İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.”

MÜZAKERE AĞIRLIĞI VE ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRISI

İran’ın nükleer programına dair ihtilafın tek çözüm yolunun müzakerelerden geçtiği vurgulandı. Türkiye, uluslararası toplumu taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulma yönündeki çabaların desteklenmesi konusunda çağrıda bulundu. “Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazırdır” ifadeleriyle açıklama tamamlandı.