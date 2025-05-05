Abd’nin Yeni Büyükelçisi Barrack Ankara’da

ABD’NİN YENİ TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ GÖREVE BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın çevresinden iş insanı ve stratejik danışman Tom Barrack, Türkiye’nin yeni büyükelçisi olarak görevine başladı. 78 yaşındaki Barrack, Ankara’ya vardığında yaptığı ilk açıklamada, “Amacım Türkiye-ABD ilişkilerini daha ileri taşımak” dedi.

GÖREV BOŞLUĞUNU DOLDURDU

Barrack, Ocak 2022 ile Eylül 2024 tarihleri arasında Türkiye’de görev yapan Jeff Flake’in yerine atandı. Flake’in ayrılmasından sonra büyükelçilik koltuğu bir süre boş kalmıştı. Trump’ın önerisiyle aday gösterilen Barrack’ın ataması, ABD Senatosu’nda yapılan oylama sonucunda 60’a karşı 36 oyla onaylandı.

İLK AÇIKLAMASINDA “TÜRKİYE” VURGUSU YAPTI

Ankara’ya gidişinde basın mensuplarına Türkçe “Merhaba, hoşbulduk” diyerek kendisini tanıtan Barrack, diplomatik nezaketinin yanı sıra yaptığı kelime tercihiyle de dikkat çekti. “Turkey” ifadesi yerine özellikle “Türkiye” kelimesini kullanarak, iki ülke arasında güçlü bir işbirliği potansiyeli olduğuna vurgu yaptı ve ilişkilerde karşılıklı uyum ile pozitif bir dinamizm oluşturulabileceğini belirtti.

TÜRKİYE’NİN NATO’DAKİ ROLÜ

Barrack, önceki dönem Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde yaptığı konuşmada ise Türkiye’nin jeopolitik önemine, NATO içindeki rolüne değinmişti. “Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kesişim noktasında bulunan Türkiye, sadece bölgesel değil, küresel güvenlik yapılarında da kritik bir aktördür” açıklamasını yaparak Türkiye’nin ittifaka sağladığı katkıları gözler önüne serdi.

TOM BARRACK KİMDİR?

Thomas Joseph Barrack Jr., 1947 yılında Kaliforniya’da doğmuştur. Emlak ve özel sermaye yatırımları alanında tanınmış bir iş insanı olmakla beraber, Colony Capital’in kurucusudur ve uzun süre CEO’luk görevini sürdürmüştür. 2017’de Trump’ın yemin törenini organize eden komitenin başkanlığını yaparak etkinlik için 100 milyon dolardan fazla bağış topladı.

OSMANLI KÖKLERİNDEN GÜÇLÜ BİR DİPLOMATİK Figür

Barrack’ın dedesi ve büyükannesi, 1900’lü yılların başında Lübnan’ın Zahle kentinden Amerika Birleşik Devletleri’ne göç eden Hristiyan bir aileye mensuptur. Mütevazı bir geçmişten gelen Barrack, bugün Amerikan iş ve siyaset sahnesinde önemli bir figür olmayı başarmıştır. Şimdi, bu güçlü diplomatik figürün Washington-Ankara ilişkilerinde nasıl bir denge kuracağı merak ediliyor.