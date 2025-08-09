Abd, Nvidia’ya Çip İhracat Lisansı Verdi

ABD’DEN NVDIA’YA LİSANS VERİLDİ

ABD Ticaret Bakanlığı, Nvidia’nın H20 çiplerini Çin’e ihraç edebilmesi için gerekli lisansları vermeye başladığını açıkladı. Bu konuda bilgi veren bir ABD yetkilisi, bu adımın yapay zeka devinin önemli bir pazara erişimindeki büyük bir engeli kaldırdığını ifade etti. CNBC-e’nin haberine göre, ABD, nisan ayında uygulanan H20 çip satış yasağını geri çekmişti. Nvidia, Biden döneminde uygulanan yapay zeka çip ihracat kısıtlamalarına uymak amacıyla bu mikroişlemciyi özel olarak Çin pazarı için tasarlamıştı. Şirket, bu kısıtlamaların temmuz çeyreği satışlarından 8 milyar dolar kayıp yaratacağı uyarısında bulunmuştu. Nvidia CEO’su Jensen Huang, çarşamba günü eski Başkan Donald Trump ile bir araya geldi. Nvidia, Temmuz ayında H20 grafik işlemcisi satışlarını yeniden başlatmak için ABD hükümetine başvuruda bulunduğunu ve kısa bir süre içinde lisans alacağına dair güvence verildiğini açıkladı. Ancak şu ana kadar kaç lisans verildiği, hangi şirketlere sevkiyat yapılacağı ve izin verilen sevkiyatların toplam değeri hakkında bir bilgi bulunmuyor. Şirket, nisan ayında kısıtlamalar nedeni ile 5,5 milyar dolarlık bir gider tahmininde bulundu. Mayıs ayında ise bazı malzemeleri yeniden kullanabilmesi sayesinde gerçek ilk çeyrek maliyetinin tahmin edilenden 1 milyar dolar daha az olduğunu duyurdu. Financial Times, lisans sürecindeki gelişmeleri ilk olarak Cuma günü bildirmişti.

YAPAY ZEKÂ ÇİPLERİ KISITLAMALARLA KARŞI KARŞIYA

H20 çiplerinden başka diğer gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin’e ihracatı hala sıkı kısıtlamalar altında kalabiliyor. Ardışık ABD yönetimleri, Çin’in yapay zeka ve savunma alanlarındaki ilerlemesini engellemek amacıyla, gelişmiş çiplerin ihracatını sınırlamanın devamını sağlıyor. Bu durum, ABD’li firmaların Çin’den gelen yüksek talebi yeterince karşılamasını zorlaştırsa da, Amerika, Çin’in hala önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Nvidia CEO’su Huang, “Çin’e satış olmadan şirketin liderliğini kaybedebileceğini, Çinli geliştiricilerin Huawei tarafından üretilen çiplerle desteklendiğini” vurgulamıştı. Nvidia, Mayıs ayında H20 çipinin yılın ilk çeyreğinde 4,6 milyar dolarlık bir satış geliri sağladığını ve bu dönemde Çin’in toplam gelirdeki payının yüzde 12,5 olduğunu açıklamıştı.