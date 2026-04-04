ABD Ordusu İki Savaş Uçağını Kaybetti: Trump Açıklama Yaptı

ABD VE İSRAİL’DEN İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARDA İKİ SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

ABD ve İsrail’in İran hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar devam ederken, ABD Ordusu’na ait iki savaş uçağının yere düştüğü bildirildi.

İran Devrim Muhafızları’nın yapmış olduğu ilk açıklamada, “Amerikan yapımı F-35 savaş uçağı, İran Devrim Muhafızları Ordusunun gelişmiş hava savunma sistemi tarafından İran’ın orta semalarında imha edildi.” ifadesine yer verildi. İran medyasında, düşen uçağa ait enkaza dair fotoğraflar da yayımlandı.

AMERİKAN YETKİLİSİ DOĞRULADI

Amerikalı bir yetkili, düşen savaş uçağının F-15E modeli olduğunu doğrularken, olayda iki pilotun bulunduğuna dair gelişmelere yer verildi. Uçağın, ABD Hava Kuvvetleri’nin İngiltere’de konuşlanan Lakenheath Hava Üssü’ne bağlı olduğu belirtildi.

İKİNCİ UÇAĞIN DÜŞME HABERİ

New York Times, Basra Körfezi bölgesinde ikinci bir ABD savaş uçağının da düştüğünü duyurdu. ABD’li yetkilere dayandırılan habere göre, bu uçağın pilotunun ise tek başına kurtarıldığı ifade edildi. Düşen uçağın A-10 tipi olduğu bilgisine yer verildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA SALDIRI

NBC News, İran’da ABD’ye ait 2 UH-60 Black Hawk helikopterinin vurulduğunu aktardı. Haberde, helikopterlerin, düşen F-15E’nin pilotlarını arama-kurtarma işlemlerinde görevli olduğu ve isabet aldıkları belirtildi. Ancak, helikopterlerdeki askerlerin durumunun iyi olduğu kaydedildi. Vurulan helikopterlerin nerede bulunduğu ve hasara dair detayların paylaşılmadığı ifade edildi.

MÜZAKERELER ÜZERİNDE ETKİ YAPMAYACAK

ABD Başkanı Trump, NBC’ye telefon bağlantısıyla yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının düşürülmesi sonrası yapılan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi vermekten kaçındı. Olayı “yoğun ve hassas bir askeri operasyon” olarak nitelendiren Trump, İran’la müzakerelerin etkilenmeyeceğini belirterek, “Hayır, hiç etkilemeyecek. Hayır, bu bir savaş. Savaş halindeyiz.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

KAYIP PİLOTUN DURUMU

Trump, düşürülen iki ABD uçağının pilotlarına ilişkin The Independent gazetesine yaptığı açıklamada, paraşütle atlamak zorunda kalan F-15 pilotunun durumuna dair yorum yapmaktan kaçındı. Kayıp pilotun İranlılar tarafından yakalanması veya zarar görmesi durumunda ne yapacakları sorusuna ise, “Bununla ilgili yorum yapamam çünkü umarız böyle bir şey olmaz.” yanıtını verdi.

İSRAİL’DEN ARAMA KURTARMA GÖREVE MÜDAHALE

ABD merkezli Axios, Tel Aviv yönetiminin arama kurtarma faaliyetlerini aksatmamak adına planlanan saldırıları ertelediğini bildirdi. Ayrıca, yetkililer, düşürülen ABD savaş uçağının iki mürettebatından birinin ABD özel kuvvetleri tarafından kurtarıldığını iddia etti.

GALİBAF’TAN TRUMP’A YANIT

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran’ın düşürdüğü savaş uçağının pilotlarının aranması çabalarını, Trump’ın “İran’ı yok ettik” söylemine göndermede bulunarak alaya aldı ve mesajında, “Bu parlak ama stratejisiz savaş, şimdi ‘rejim değişikliği’nden ‘Hey lütfen pilotlarımızı bulabilir miyiz?’ seviyesine indirgenmiş durumda. Vay canına. Ne inanılmaz bir ilerleme.” diye belirtti.

HÜRMÜZ AÇIKLAMASI

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı’nın açılması, petrol elde edilmesi ve büyük kazanç sağlanması için bir süre daha beklenmesi gerektiğini vurguladı. “Bu dünya için muazzam bir kazanç kaynağı olurdu.” sözlerini ekledi.

İRAN’A ANLAŞMA ÇAĞRISI

Trump, daha önce İran’a bir kez daha anlaşma çağrısında bulundu. Truth Social aracılığıyla yaptığı paylaşımda, “Çok geç olmadan İran’ın anlaşma yapmasının zamanı geldi. Aksi halde büyük olma potansiyeline sahip ülkeden geriye hiçbir şey kalmayacak.” ifadelerini kullandı. Trump, Kereç’teki B1 köprüsünün vurulma görüntüsünü de paylaştı ve “İran’ın en büyük köprüsünün çöktüğünü ve bir daha asla kullanılamayacağını, çok daha fazlasının yolda olduğunu” duyurdu.