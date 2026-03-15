ABD Ordusuna Ait Tank Sevkiyatı Sosyal Medyada Gündem Oldu

ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

ABD ile İran arasındaki çatışma 16. gününü doldururken, uluslararası alanda geniş yankı bulan yeni bir görüntü ortaya çıktı. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve milyonlarca kez izlenen videoda, ABD ordusuna ait olduğu iddia edilen birçok tank ve zırhlı aracın uzun bir askeri tren konvoyuyla taşındığı gözler önüne seriliyor. Görüntülerin bir araç içerisinden çekildiği anlaşılırken, askeri sevkiyatın geniş ve düz bir arazide ilerleyen demiryolu hattında gerçekleştiği görülüyor. Tren vagonları üzerindeki tanklar ve ağır zırhlı araçlar, çöl kamuflajına boyanmış halde açık bir arazi üzerinde ilerliyor. Bu kamuflajın, geçmişte 2003 Irak işgali sırasında kullanılan renk tonlarıyla benzerlik göstermesi dikkat çekiyor.

GÖRÜNTÜLERİN KAYNAĞI BELİRSİZ

Videoda görülen askeri araçların ABD ordusunun ağır zırhlı birliklerine ait olduğu ileri sürülürken, görüntülerin nerede çekildiği netlik kazanmış değil. Sosyal medya paylaşımlarında, sevkiyatın Orta Doğu’ya gönderilmek üzere yerel askeri üslerden birine yapıldığına dair iddialar öne sürülüyor.

KARA HAREKÂTLARI ÜZERİNE İDDİALAR ARTMAKTADIR

Bu yeni görüntüler, son günlerde sıkça dile getirilen “ABD’nin İran’a yönelik kara harekâtı hazırladığı” iddialarını yeniden gündeme taşıyor. Savaşın ilk günlerinde ABD ve İsrail’in, İran’daki askeri tesislere yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiği biliniyor. İran ise bu saldırılara balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla yanıt vermişti. Uzmanlar, çatışmanın büyük ölçüde hava saldırıları ve füze operasyonları üzerinden yürütüldüğünü, ancak kara harekâtı uygulamaya geçildiğinde durumun bambaşka bir boyuta ulaşabileceğini vurguluyor. Ayrıca, ABD’nin bölgedeki askeri üslerine son günlerde ek birlik ve ağır zırhlı araç gönderdiğine dair çeşitli iddiaların bulunduğu da uluslararası basında yer almakta.