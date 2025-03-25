ABD, Rusya ve Ukrayna Anlaşmaya Vardı

ABD’DEN RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ AÇIKLAMASI

Beyaz Saray, Rusya ve Ukrayna’nın Karadeniz’de seyir güvenliğinin sağlanması adına anlaştığını belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, “ABD, Rusya’nın tarım ve gübre ihracatı için dünya pazarına erişiminin yeniden sağlanmasına yardımcı olacak” denildi. Suudi Arabistan’da düzenlenen görüşmeler sonrasında yapılan bu açıklama, savaşın sona ermesi için umutları arttırma amacı taşıyor.

GÜVENLİ SEYRÜSEFER İÇİN ANLAŞMA

Beyaz Saray, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 23-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği teknik görüşmeleri hatırlatarak, “Rusya ve Ukrayna Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştı” ifadelerini kullandı. Yapılan mutabakat ile Karadeniz’de güvenli seyrüseferin sağlanması, askeri güç kullanımının önlenmesi ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının engellenmesi hedefleniyor. Bu adımların, Karadeniz’in uluslararası ticaret ve enerji taşımacılığı açısından güvenli bir koridor olarak kalmasını amaçladığı ifade edildi.

RUSYA’NIN TARIM İHRACATINA DESTEK

Açıklamada ayrıca, “ABD, Rusya’nın tarım ve gübre ihracatı için dünya pazarına erişiminin yeniden sağlanmasına yardımcı olacak” denildi. ABD, bu ürünlerin uluslararası dolaşımını kolaylaştırmak amacıyla deniz sigortası maliyetlerini düşürme ve liman ile ödeme sistemlerine erişim sağlama konusunda destek verecek.

ENERJİ ALTYAPILARINA YÖNELİK TEDBİRLER

Rusya ve Ukrayna’nın enerji altyapılarına yönelik saldırıların yasaklanması konusundaki anlaşmanın yürürlüğe girmesi için önlemler geliştireceği bildirildi. Her iki ülkenin, bu süreçte üçüncü ülkelerin iyi niyetli katkılarını memnuniyetle karşılayacağı ifade edildi. Ukrayna heyeti ile gerçekleşen görüşmelerde savaş esirlerinin takası, sivil tutukluların serbest bırakılması ve zorla nakledilen Ukraynalı çocukların geri dönüşü konularında somut ilerlemeler sağlandığı aktarıldı.

ABD’NİN BARIŞ ÇABALARI

Açıklamada, ABD’nin bu konuların çözümü için Ukrayna’ya destek verme kararlılığını gösterdiği bildirildi. ABD heyetinin, her iki tarafa da Başkan Donald Trump’ın “ölümlerin durdurulmasının kalıcı bir barışın tesisi için temel bir gereklilik olduğu” yolundaki yaklaşımını yinelediği ifade edildi. Ayrıca, ABD’nin Riyad’da yapılan anlaşmalar çerçevesinde barışçı çözüm için yürütülen müzakerelere yardımcı rolünü sürdürme taahhüdünde bulunduğu belirtildi.