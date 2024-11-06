“ABD Seçim Sonuçları Türkiye’yi Nasıl Etkileyecek?”

DÜNYA ABD SEÇİMLERİNE ODAKLANMIŞKEN

ABD seçimleri için dünya adeta nefesini tutmuş durumda. Süreç ve sonuçlar, dünya genelinde en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Uzmanlar, ABD’deki bu seçimin Türkiye üzerindeki olası etkilerini ele alıyor. Gündemdeki başlıca sorular arasında; “ABD seçimlerini kim kazanacak?”, “Trump kazanırsa küresel ekonomiler, borsa ve piyasalar nasıl etkilenecek?” ve “Seçimi Trump mı, yoksa Kamala Harris mi kazanacak?” yer alıyor. Bu sorular üzerine uzmanlardan çeşitli senaryolar gündeme gelirken, her iki adayın da ABD ekonomisinin geleceği için tamamen farklı vizyonlar sunduğu vurgulanıyor.

SEÇİMİN EKONOMİK ETKİLERİ

2024 ABD Başkanlık seçimlerinin sonucu, ticaret anlaşmalarından savunma stratejilerine kadar birçok alanı etkileyebilecek önemli değişiklikler taşımakta. Bu değişikliklerin, global ekonomik yapıyı, borsa ve piyasa dinamiklerini etkileyebileceği belirtiliyor. Yeni seçilen adayın politik duruşunun, önümüzdeki yılın başlarında küresel ekonomiyi önemli ölçüde şekillendirmesi bekleniyor. Forbes raporlarına göre, Kamala Harris’in zaferi durumunda hisse senedi piyasasında dalgalanmaların ortaya çıkması olası; bu durum daha büyük piyasa sürprizlerine yol açabilir.

TRUMP’IN SEÇİLMESİ DURUMUNDA BEKLENTİLER

İtalya Merkez Bankası’nın araştırmasına göre, Trump’ın yeniden seçilmesi durumunda piyasalarda tahvil sektörü açısından artan bir oynaklık yaşanabilir ve hisse senedi fiyatlarının da yükselebileceği öngörülüyor. Ayrıca, petrol fiyatlarının düşmesi ve küresel hisse senedi piyasaları üzerinde daha fazla etki yaratması bekleniyor.

TÜRKİYE AÇISINDAN KİTLESEL ETKİLER

ABD seçim sonuçlarının Türkiye açısından kritik sonuçlar doğurması muhtemel. Bu bağlamda, iki ülke arasında önemli konularda bir dizi çözüm bekleniyor. Kamala Harris’in koltuğa geçmesi halinde, Türkiye ile ilişkilerin daha iyi olması yönünde düşünceler hakimken, uzmanlar Harris’in kabinesinde görev alacak kişilerin de Ankara ile ilişkileri şekillendirmesi olası gibi görünüyor. Trump yönetiminde ise Washington’ın Suriye politikasında, Türkiye’nin arzu ettiği bazı değişikliklerin gerçekleşebileceği öngörülüyor. Bu değişiklikler arasında ABD’nin YPG’ye desteğini çekmesi ve Suriye’den çekilmesi gibi hususlar yer alıyor.