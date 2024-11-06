ABD Seçimlerinde Kılıçdaroğlu’na Oy Verildi!

TARİHİ SEÇİM GÜNÜ

Tarihî bir öneme sahip olan ABD seçimleri tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Cumhuriyetçi aday Trump ve Demokrat aday Harris arasında geçen bu yarış, ABD tarihinin en yakın oranlı seçimleri arasında yer alıyor. Sonuçların netleşmesine saatler kala sosyal medyada paylaşımı yapılan bir görüntü büyük yankı uyandırdı.

KILIÇDAROĞLU’NA OY VERİLDİ

ABD Başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verildiği bilgisi sosyal medyada geniş bir şekilde yayıldı. Bu durum, takipçiler arasında pek çok farklı yorum ve mizahi içerikli tepkilere neden oldu. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle: “Kılıçdaroğlu ‘öndeyiz’ diye tweet atarsa şaşırmayız”, “Avrupadan oy çıktı dedeme ya”, “Kamala Kilicdaroglou”, “Ben Kemal gelemiyorum.”