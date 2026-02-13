ABD Suriye’deki Askeri Güçlerini Çekme Sürecini Başlattı

ABD ASKERLERİ SURİYE’DEN AYRILIYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Perşembe günü Suriye’nin El-Tanf garnizonunda konuşlu ABD askeri güçlerinin bölgeden ayrıldığını duyurdu. On yılı aşkın bir süredir burada bulunan ABD güçleri, Suriye’deki geçiş süreci çerçevesinde ülkelerine dönüş yoluna geçti. Pentagon, Suriye’deki askeri varlığını azaltma niyetini Nisan 2025’te açıklamıştı. El-Tanf birliklerinin esas görevi IŞİD ile mücadeleydi. Suriye Savunma Bakanlığı, garnizonun kontrolünü devraldığını bildirdi ve sürecin ABD ile koordineli yürütüldüğü belirtildi. 2019’daki IŞİD yenilgisinin ardından ABD ordusu, bölgede kalma süresini kademeli olarak azalttı. ABD Başkanı, Suriye’deki askeri varlığın sürmesini istemediğini daha önce ifade etmişti.

GEÇİŞ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Amerikalı yetkililer, Suriye’nin yeni lideri Ahmed El-Şara’yı desteklemek amacıyla büyük yatırımlar gerçekleştiriyor. Suriye’nin Uluslararası Koalisyon’a katılımı ve Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye hükümetine entegre edilmesiyle IŞİD’e yönelik yürütülen güvenlik operasyonları, tamamen Suriye’nin kontrolü altında olacak. Ancak ABD güçleri tam bir geri çekilim için hazır değil. Suriye’de IŞİD’e karşı yürütülen ABD operasyonları hâlâ sürüyor. IŞİD’in gerçekleştirdiği saldırılar, bölgede önemli bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Aralık ayında Palmira’da meydana gelen bir saldırıda iki Amerikan askeri ve bir tercüman hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından CENTCOM kuvvetleri, Suriye’de geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta içerisinde ABD güçleri, IŞİD’e ait kritik iletişim noktalarını hedef alarak yok etti ve mühimmat depolarını da yok etme çabalarını sürdürdü.

IŞİD’E KARŞI TAVİZ YOK

CENTCOM Komutanı Amiral Bradford Cooper, yaptığı açıklamada, “Terör ağının yeniden canlanmasını engellemek için ortak liderliğindeki çabaları desteklerken, ABD kuvvetleri bölgedeki her türlü IŞİD tehdidine yanıt vermeye hazır olmaya devam ediyor. IŞİD üzerindeki baskıyı sürdürmek, ABD anavatanını korumak ve bölgesel güvenliği güçlendirmek açısından kritiktir” dedi.