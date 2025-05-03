ABD, Suudi Arabistan’a 3,5 Milyar $ Füze

ABD’DEN SUUDİ ARABİSTAN’A FÜZE SATIŞI ONAYI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a 3,5 milyar dolar değerinde AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) satışını onayladı. Bu durumu, ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) duyurdu. Yapılan açıklamada, satışın ilk onayını aldığı belirtildi ve resmi bir işlem için ABD Kongresi’nin nihai onayının gerektiği ifade edildi.

KÜRESEL GÜVENLİK VE POLİTİKA HEDEFLERİ

DSCA tarafından yapılan açıklamada, satışın Körfez Bölgesi’nde siyasi istikrara ve ekonomik ilerlemeye katkı sunan bir ülkenin güvenliğini artıracağı vurgulandı. Aynı zamanda, ABD’nin dış politika hedefleri ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyeceği de kaydedildi. Açıklamada, “Bu satış, bölgede güvenliğin artırılması yoluyla ABD’nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyecek. Söz konusu ekipman ve destek, bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyecek” denildi.

SUUDİ ARABİSTAN’IN SAVUNMA KAPASİTESİ

Suudi Arabistan’ın, ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci F-15 savaş uçağı filosuna sahip olduğu da hatırlatıldı. Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri, F-15C/D, F-15S, F-15SA ve Eurofighter Typhoon gibi platformlarda AIM-120 AMRAAM füzelerini kullanıyor. Bu satış, ülkenin görüş ötesi hava-hava füze envanterini genişleterek, özellikle İran ve Yemen’den gelebilecek tehditlere karşı savunma kabiliyetini artıracak. Daha önce, 2021’de 650 milyon dolarlık 280 adet AIM-120C7/D füze satışı onaylanmıştı. Bu yeni anlaşma ise daha büyük çaplı bir tedariki kapsıyor.