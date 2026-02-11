ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi Açıklandı

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ AÇIKLANDI!

ABD’de tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasıyla birlikte piyasalar bu kritik veriye odaklandı. Verinin açıklanmasıyla birlikte altın yatırımcıları ve piyasa katılımcıları derin bir nefes aldı. Ocak ayına ait istihdam raporu bugün TSİ 16.30’da yayımlanarak dikkatle incelendi. Piyasalarda büyük bir merakla beklenen rapor, yatırımcıların karar verme süreçlerinde önemli bir rol oynuyor.

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİ YÜKSEKİYDİ!

Tarım dışı istihdam verisine dair beklentiler, 66 bin olarak tahmin edilirken, 11 Şubat 2026 tarihinde açıklanan rakam, 130 bin olarak belirlendi. Bu durum, güvercin bir yaklaşım sergileyen piyasalarda çeşitli etkiler yaratması muhtemel görünüyor.

YATIRIMCILAR İÇİN STRATEJİK BİR DÖNEM!

Açıklanan verilerle birlikte, piyasalardaki dalgalanmalar ve yatırımcıların yönelimleri üzerinde de önemli bir etkide bulunacağı öngörülüyor. Tarım dışı istihdam rakamları, yalnızca ekonomik büyüme ile ilgili ipuçları taşımakla kalmayıp, aynı zamanda merkez bankalarının para politikalarının belirlenmesinde de belirleyici bir rol oynuyor.