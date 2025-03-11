Dünya

ABD: Ukrayna 30 Günlük Ateşkesi Onayladı

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SON GELİŞMELERİ KAPSIYAN GERGİNLİK

Ukrayna ile ABD arasındaki gerginlik, Beyaz Saray’da yaşanan gelişmelerle başlamıştı. Ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky’nin geri adım atması, durumu çözmüş gibi görünüyor. Zelensky, basın önünde yaşanan tartışmanın ardından Amerika Birleşik Devletleri’nden özür dileyerek, iki ülke arasındaki iş birliğine yönelik olumlu bir tutum sergiledi. Bu gelişmeyle birlikte Ukrayna ve ABD heyetleri, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir araya gelerek önemli toplantılara başladı.

Ateşkes Önerisi GELİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yapılan görüşmelerin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Rubio, Ukrayna’nın Rusya ile süren savaşta 30 günlük ateşkes önerisini kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili olarak, “Ukrayna, ateşkes sürecine girerek çatışmayı kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde sona erdirmek için müzakerelere başlamayı kabul etti. Ukrayna, bugün barış için somut adımlar attı” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, iki taraf arasında barış görüşmeleri için yeni bir umut ışığı doğuruyor.

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