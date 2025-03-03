ABD-Ukrayna Anlaşması İçin Zelenskiy Hazır

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Londra’da düzenlenen Ukrayna zirvesinin ardından Stansted Havalimanı’nda basın mensuplarına dikkat çekici açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’daki gerginliklerin gölgesinde, Zelenskiy, tarafların hazır olduğunda ABD ile nadir toprak metalleri anlaşmasını imzalamaya istekli olduklarını belirtti. Zelenskiy, “Geçmişte ne olduysa, politikamız bunu devam ettirmek üzerine kurulu. Biz yapıcı bir yaklaşım sergiliyoruz. Eğer bir anlaşma imzalamayı kabul ettiysek, buna hazırız. Masada olan bu anlaşma, taraflar hazır olduğu anda hayata geçecek” şeklinde ifadeler kullandı. Fakat Beyaz Saray’daki tartışmanın ardından Trump’a pişmanlık ya da toprak tavizi konularında net bir yanıt verme konusunda geri durdu. “Ben sadece Ukrayna’nın sesinin duyulmasını istiyorum” diyerek ülkesinin duruşunu vurguladı.

ABD İLE İLİŞKİLER DEVAM EDECEK

28 Şubat’ta Oval Ofis’te Trump ile yaşadığı tartışmalar hakkında görüşlerini paylaşan Zelenskiy, bu tarz anlaşmazlıkların geçici olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin devam edeceğine inandığını dile getirdi. “Görüşmeler yapıcı olursa, gelecekte olumlu sonuçlar alırız” diyerek umutlu bir tablo çizmeyi tercih etti. Tartışmanın başlangıcını oluşturan olayda Trump, Zelenskiy’e sert ifadelerle yüklenmiş ve “Milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynuyorsunuz. Üçüncü Dünya Savaşı’nı riske atıyorsunuz ve bu ülkeye karşı çok saygısızca” şeklinde konuşmuştu. Bu sözler, iki lider arasındaki gerginliği gözler önüne serdi. Nadir toprak metalleri, teknoloji ve savunma sanayi açısından kritik bir rol oynuyor. Peki, bu anlaşma ne anlama geliyor? Ukrayna ile ABD arasındaki ilişkiler nasıl bir yol izleyecek? Gelişmeleri takipte kalın!