ABD: Ukrayna ile Maden Anlaşması İmzalandı

ABD VE UKRAYNA ARASINDA YENİ ANLAŞMA

ABD Hazine Bakanlığı, “ABD ile Ukrayna yeniden yapılandırma yatırım fonu kurulması için anlaşma imzalandı” açıklamasını yaptı. Ukrayna Birinci Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, anlaşmayı imzalamak amacıyla ABD’nin başkenti Washington’a gitmişti.

MUTABAKAT ZAPTI VE HEDEFLER

İki ülke, 18 Nisan’da Ukrayna’nın maden kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla bir anlayış belgesi olan mutabakat zaptını imzalamıştı. Bu belgede, tarafların görüşmeleri 26 Nisan’a kadar bitirmeyi ve anlaşmayı mümkün olan en hızlı şekilde imzalamayı hedeflediği yer alıyordu. Ukraynalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen bu anlaşmanın, azalan Amerikan desteğini yeniden güçlendirmeye yardımcı olmasını bekliyor.