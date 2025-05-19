ABD: Ukrayna-Rusya Savaşı Çıkmazda Kaldı

UKRAYNA-RUSYA GÖRÜŞMELERİNE YENİ BİR DÖNEM

Tüm dünya, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş için kalıcı ateşkes açıklamasını bekliyor. Bu çerçevede, Türkiye’nin arabuluculuğunda iki ülkenin heyetleri İstanbul’da bir araya geldi. Putin’in katılmaması nedeniyle Zelensky de müzakerelere iştirak etmedi. Müzakerelerde ateşkes kararı çıkmazken, iki ülke arasında esir takası için anlaşma sağlandı.

ABD BAŞKANINDAN PUTİN İLE GÖRÜŞME

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeler öncesinde “Putin ve ben bir araya gelmediğimiz sürece Ukrayna-Rusya savaşında hiçbir şey olmayacak” diye belirtti. Ateşkes kararının çıkmaması sonucunda Donald Trump’ın bugün Putin ile bir telefon görüşmesi yapacağı açıklandı. Görüşmenin saatine dair henüz bir bilgi yok. ABD cephesinden ise olayla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

PUTİN’İN BELİRSİZ DURUMU

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Putin’in savaş hakkında bir belirsizliğin içinde olduğunu ifade ederek “Ukrayna’da savaş konusunda görüşmelerde bir çıkmazdayız. Putin, Ukrayna savaşından nasıl çıkacağını bilmiyor gibi görünüyor” dedi. Vance, Rusya’nın barışa istekli olmaması durumunda ABD’nin, “Bu bizim savaşımız değil” demek zorunda kalabileceğini vurguladı.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump ve Putin’in görüşmesine ilişkin basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Leavitt, “Ukrayna-Rusya savaşı çıkmazda” diyerek, “Putin savaştan nasıl çıkacağını bilmiyor” sözlerini kullandı. Ayrıca, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda “Her seçenek masada” dedi.

ZELENSKY İLE GÖRÜŞME YAPACAK

Beyaz Saray açıklamasına göre Trump, Putin ile görüşmesi tamamlandıktan sonra Ukrayna lideri Zelenskiy ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

DEĞERLİ MADEN ANLAŞMASI VE GELECEK PLANLARI

Vance ve Beyaz Saray’ın açıklamaları, ABD’nin Ukrayna ile imzaladığı değerli madenler anlaşmasıyla savaştan istediğini aldı ve bu nedenle geri çekileceğine işaret ediyor. 30 Nisan 2025’te imzalanan anlaşma, Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşasını finanse etmek ve ABD’nin Çin’in nadir toprak pazarındaki hakimiyetine karşı alternatif tedarik zinciri oluşturmasını hedefliyor. Ukrayna, Avrupa’nın kritik 34 mineralinin 22’sine sahip olup, küresel rezervlerin yüzde 5’ini elinde bulunduruyor.

Anlaşma, mülkiyet hakları ve çıkarma kararlarını Ukrayna’nın korumasını öngörüyor. Borç yükümlülüğü getirmeyen ve geçmiş ABD yardımlarının geri ödenmesini talep etmeyen anlaşma, yeni askeri yardımlar içeriyor ama güvenlik garantisi sunmuyor. ABD, nadir toprak pazarında avantaj sağlamayı amaçlıyor. Anlaşmanın inşası aylar süren müzakereler sonucunda hazırlandı ve Trump, başlangıçta kaynak gelirlerinin yüzde 50’sini talep etti. Ukrayna ise bunu “kabul edilemez” buldu. Uzlaşı, Şubat 2025’te Beyaz Saray’da sağlandı ve Ukrayna Parlamentosu, 8 Mayıs 2025’te anlaşmayı oybirliğiyle onayladı. Anlaşmanın AB tarafından incelemeye alınmasının nedeni ise Amerikan şirketlerine tanıdığı ayrıcalıkların, Ukrayna’nın AB üyelik sürecindeki rekabet kurallarıyla çelişme ihtimali.