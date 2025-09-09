Abd, Uyuşturucu Kaçakçılığı Merkezidir

DEVLET BAŞKAN YARDIMCISI RODRIGUEZ’DEN ABD’YE SERT ELEŞTİRİLER

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ülkesinde düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin Venezuela’yı uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasına karşı sert bir yanıt verdi. “ABD, bu sorunu kendi içinde çözmeli. Buraya gemi göndermekten çok daha kolay olur” diyen Rodriguez, uyuşturucu ticaretinin merkezi olarak ABD’yi hedef aldı.

Rodriguez, Kolombiya’da üretilen kokainin %87’sinin Pasifik rotası üzerinden taşındığını ifade etti. “ABD gerçekten kokaini engellemek isteseydi, gemileri orada olmalıydı. GPS konumlarını yanlış kullanıyorlar, rotalarını değiştirip Pasifik’e gitmeliler yoksa kokain ABD’ye ulaşır” şeklinde açıklamalar yaptı.

ASKERİ VARLIK VE REJİM ELEŞTİRİSİ

ABD’nin Karayipler’deki askeri varlığını “çılgınlık ve tehlikeli bir gösteri” olarak tanımlayan Rodriguez, bunun arkasında rejim değişikliği hedeflerinin olduğunu öne sürdü. “Bu konuda çok fazla ikiyüzlülük ve siyasi araçsallaştırma var” diyerek Washington’un Venezuela’ya yönelik politikalarını eleştirdi.

AMACIN DOĞAL ZENGİNLİKLERİ ELE GEÇİRMEK OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Rodriguez, ABD’nin Venezuela’yı uyuşturucu ticaretiyle suçlamasının asıl amacının, ülkenin petrol, gaz ve altın gibi doğal kaynaklarını kontrol altına almak olduğunu savundu. “Bu tamamen bir aldatmaca” diyerek uluslararası kamuoyuna bir çağrıda bulundu.