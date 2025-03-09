ABD ve Hamas Arasında Yeni Gelişme

ABD’NİN MÜZAKERELERİNDEKİ İLERLEME

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD’nin Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ile Hamas yöneticisi Halil el-Hayya arasında yapılan müzakerelerde kaydedilen önemli gelişmeleri aktardı. Ancak, bu konuda ne Hamas’tan ne de Washington yönetiminden resmi bir açıklama geldiği belirtildi.

ABD’NİN DİPLOMASİSİ HIZ KAZANIYOR

Haberin devamında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, Hamas ile ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uzatılmasını görüşmek üzere salı günü bölgeyi ziyaret edeceği ifade edildi. Bu durum, ABD’nin bölgedeki diplomatik çabalarının hız kazandığını gösteriyor.

İSRAİL, DOHA İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

İsrail hükümeti, Gazze’de devam eden ateşkes ve esir takası görüşmeleri için yarın Katar’ın başkenti Doha’ya bir heyet göndermeye hazırlanıyor. Heyetin görev tanımının, bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında net hale geleceği bildirildi. Ayrıca, İsrail heyetinde Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in yer almayacağı kaydedildi. Daha önce, İsrail Başbakanlık Ofisi, ateşkes ve esir takası görüşmelerinin ikinci aşamasına henüz geçilmediğini belirtmişti.

ABD’NİN DOĞRUDAN GÖRÜŞMESİ İSRAİL’İ RAHATSIZ ETTİ

ABD merkezli Axios haber sitesi, Washington yönetiminin Hamas ile ABD vatandaşı olan İsrailli esirlerin serbest bırakılması için doğrudan müzakereler yürüttüğünü bildirmişti. Bu gelişme, Tel Aviv yönetiminde rahatsızlık yaratmış durumda. İsrail basınına göre, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, bu müzakereleri yürüten ABD’li yetkili Adam Boehler ile görüşerek, İsrail’in rızası olmadan Hamas’a herhangi bir teklif sunulmasına karşı olduklarını açıkça ifade etti.

GAZZE’YE YARDIMLAR ASKIYA ALINDI

İsrail, ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının 42 gün sürmesinin ardından, 2 Mart’tan itibaren Gazze’ye insani yardımların girişini durdurma kararı aldı. Bu adım, bölgedeki belirsizliği daha da artırırken, Adam Boehler’in Katar’da Hamas yetkilileriyle bir araya gelerek ABD vatandaşı esirlerin serbest bırakılmasını görüştüğü iddia ediliyor. Bu görüşmenin ilk olmadığını söyleyen, isminin açıklanmasını istemeyen bir Filistinli kaynak, Hamas’ın ABD’li yetkiliye ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi gerektiğini vurguladığını aktardı. Ayrıca, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin Hamas ile Amerikalı esirlerin serbest bırakılması konusunda doğrudan görüşmeler yaptığı iddiasını doğruladı.