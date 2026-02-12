ABD Ve İran Arasındaki Gerilimde Diplomatik Gelişmeler

ABD İLE İRAN ARASINDA DİPLOMATİK DENGELER

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, Umman’daki müzakerelerin ardından bir süreliğine diplomatik bir atmosfere büründü. Taraflar arasında henüz kesin bir anlaşma sağlanamasa da, gelişmeler dikkatlice izleniyor. Bu bağlamda, son olarak İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD’yi ziyaret etti.

NETANYAHU BEYAZ SARAY’DA

Beyaz Saray’da Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu ağırladı. Trump, başkanlık görevinin ikinci döneminin başlangıcından itibaren Netanyahu ile yedinci kez yüz yüze görüştü.

GÖRÜŞME SONRASI TRUMP KONUŞTU

Beyaz Saray’da gerçekleştirilen görüşmede, İran konusu gündeme geldi. İki liderin görüşmesi yaklaşık üç saat sürdü. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “İran’la müzakereler devam etmeli. Umarım İran makul ve sorumlu olur.” ifadelerini kullandı.

TRUMP TEHDİTTE BULUNMUŞTU

Diğer yandan, Trump görüşmeden önce İran’a karşı tehditlerini yineledi. Axios haber platformuna verdiği bir mülakatta, eğer müzakereler çıkmaza girerse USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yanına ek bir gemi gönderebileceklerini belirtti. Trump, “Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok sert bir önlem almak zorunda kalacağız.” şeklinde konuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Washington’a hareketinden önce yaptığı açıklamalarda, İran ile ABD arasındaki müzakerelere dair görüş ve prensiplerini detaylandıracağını vurguladı. İsrail basınına göre, daha önce 18 Şubat’ta planlanan ziyaret, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin gidişatına olan etkisini artırmak amacıyla erkene alındı.