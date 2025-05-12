Abd Ve İran, Müzakereleri Sürdürme Kararı Aldı

ABD VE İRAN GÖRÜŞME İÇİN UMAN’A GELDİ

ABD ve İran, Tahran’ın nükleer programı konusunda süregelen anlaşmazlıkları ele almak amacıyla Umman’ın başkenti Maskat’ta bir araya geldi. Üç saat süren bu görüşmeler sonucunda, taraflar müzakerelere devam etme kararı aldı. Görüşmelerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer aldı. Ummanlı arabulucuların desteğiyle yürütülen bu müzakerelerde, tarafların pozisyonlarını daha iyi anlamak için diyaloğun devamının önemli olduğu vurgulandı.

MÜZAKERE SÜRECİNDE ZORLUKLARLA KARŞILAŞILDI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin zorlu ama faydalı geçtiğini belirtti. ABD ve İran, bir sonraki tur görüşmelerin tarih ve yerinin Umman tarafından belirleneceğini duyurdu. ABD’li yetkililer, dördüncü tur müzakerelerin tamamlandığını ve sürecin devam edeceğini doğruladı.

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI GÖRÜŞME KONUSU DEĞİL

İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakereye kapalı olduğunu ifade etti. ABD’nin İran’ın uranyumu zenginleştirmeyi durdurması taleplerinin müzakerelerde gündeme gelmediği açıklandı. İran, belirli sınırlamalar getirebileceğini ancak zenginleştirme ana ilkesinden taviz vermeyeceğinin altını çizdi.

Trump, İran’a karşı “azami baskı” politikasını sürdüreceğini ve diplomatik başarısızlık durumunda askeri seçeneğin masada olduğunu belirtti. İran ise, ABD’nin kamuoyuna yaptığı çelişkili açıklamaların müzakere sürecine zarar verdiğini ifade etti. İki ülke, bir sonraki müzakere turunun yaklaşık bir hafta içinde gerçekleşeceğini duyurdu.