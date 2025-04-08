Abd Ve Rus Heyetleri İstanbul’a Geliyor

GÜNCEL GELİŞMELER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Günlük basın toplantısında, Karadeniz’in kuzeyindeki ve Orta Doğu’daki gelişmelere dair gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, “ABD ve Rus heyetleri ikili misyonlarımızın operasyonlarını daha da istikrara kavuşturmak için ilerleme kaydetmeye çalışmak üzere 10 Nisan’da, İstanbul’da ikinci kez bir araya gelecek” bilgisini doğruladı. Bruce, bu görüşmelerde siyasi ya da güvenlikle ilgili bir konunun yer almayacağını belirtti. Aynı zamanda, Ukrayna’nın gündemlerinde kesinlikle olmayacağının altını da çizdi.

GÖRÜŞMELERİN ODAK NOKTASI

Heyetler arasında gerçekleşecek görüşmenin önemine dikkat çeken Bruce, “Bu görüşmeler yalnızca büyükelçilik operasyonlarımıza odaklanıyor, genel olarak ikili ilişkileri normalleştirmeye değil. Bu da ancak Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlandığında gerçekleşebilir” şeklinde konuştu.

ÇİN’İN RUSYA’YA DESTEĞİ

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı ile ilgili olarak Çin vatandaşlarının rolle ilgili raporların farkında olduklarını ifade eden Bruce, “Çin, Rusya’nın savaşı sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu çift yönlü (sivil ve askeri amaçlı) kullanıma uygun malzemelerin neredeyse yüzde 80’ini sağlıyor” dedi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Türkiye’nin Suriye’deki olumlu rolüne dair söylemlerini hatırlatan Bruce, “Türkiye, kesinlikle bir müttefik ve bir dost” diye ekledi.