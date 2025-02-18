ABD ve Rusya’dan Ukrayna Savaşı Görüşmesi

GÖRÜŞME DETAYLARI

Riyad’da düzenlenen ve 4,5 saat süren toplantıda, ABD ve Rusya temsilcileri Ukrayna’daki savaşın seyrini ve iki ülke arasındaki ilişkileri masaya yatırdı. Fakat, görüşmelere Ukrayna’nın katılmaması büyük bir tepkiyle karşılandı. Rus heyetinin üyelerinden Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, toplantının olumlu geçtiğini ve her konunun kapsamlı bir şekilde tartışıldığını söyledi. Uşakov, Moskova ve Washington’un ikili ilişkileri geliştirme konusunda anlaştığını ve karşılıklı saygıyı ifade ettiğini belirtti.

PUTİN VE TRUMP’IN GÖRÜŞMESİ

Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki hafta buluşabileceği ancak kesin tarihinin henüz belirlenmediği belirtildi. Riyad’daki bu kritik zirveye her iki ülkenin üst düzey yetkilileri katıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna olmadan gerçekleştirilen hiçbir barış görüşmesini tanımayacaklarını bir kez daha ifade etti. Zelenskiy, “Biz olmadan bizimle ilgili hiçbir anlaşmayı kabul etmiyoruz” sözleriyle Washington ve Moskova’ya yanıt verdi.

UKRAYNA’NIN ROLÜ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği de, Ukrayna’nın müzakerelerde etkili bir konumda olması gerektiğini belirterek, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının barışın temel şartı olduğunu vurguladı. Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen bu toplantının savaşın sona ermesi için önemli bir adım olup olmadığı yoksa sadece bir diplomatik manevra mı olduğu merak ediliyor. Ayrıca, Putin ve Trump’ın olası görüşmesinin küresel dengelerde nasıl bir değişim yaratacağı da sorgulanıyor.