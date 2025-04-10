Abd Ve Rusya Heyetleri İstanbul’da İkinci Görüştü

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELERİN YENİLENMESİ

ABD ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin işleyişine dair kritik bir toplantı, İstanbul’da ikinci kez gerçekleştirildi. Bu toplantıya, Rus heyetine Rusya’nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darchiev ve ABD heyetine ise ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya ve Orta Avrupa’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık etti. Görüşmeye katılan ABD heyeti, sabah saat 09.45’te Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na giriş yaptı ve yaklaşık beş buçuk saat süren toplantının ardından yanındaki heyetle birlikte konsolosluktan ayrıldı. Toplantıya Türk ve yabancı basın mensuplarının yoğun ilgisi oldu.

UKRAYNA GÜNDEMİ YER ALMAZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul’daki bu görüşmelere dair bir değerlendirme yaptı. Peskov, toplantının yalnızca iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. “Bugün İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler, Rusya Dışişleri Bakanlığı ile ABD Dışişleri Bakanlığı arasındaki ikili ilişkilerin düzenlenmesine yöneliktir. Bu temaslarda Ukrayna konusunun ele alınması söz konusu değildir.” dedi.

TOPLANTILARIN ÖNEMİ

İstanbul’da yürütülen bu görüşmeler, ABD ve Rusya arasında uzun süredir devam eden diplomatik gerginliğin yeniden yapılandırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Görüşmenin detayları kamuoyuna açık bir şekilde paylaşılmasa da, taraflar arasındaki doğrudan iletişimin sürdürülmesi, gelecekteki olası diplomatik gelişmeler açısından dikkatle izleniyor. 10 Nisan’da İstanbul’da bir kez daha bir araya gelen ABD ve Rusya heyetleri, toplantının yalnızca büyükelçilik faaliyetlerinin oluşturduğunu ifade ettiler. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, konu hakkında, “ABD ve Rus heyetleri, diplomatik misyonlarımızın işleyişini daha sağlam temellere oturtmak için İstanbul’da yeniden bir araya gelecek.” açıklamasını yaptı. Ukrayna’ya dair güvenlik veya siyasi konu ise gündemde bulunmuyor.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Bu temaslar, diplomatik misyonların sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Heyetler ilk olarak 18 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelmiş; burada ikili ilişkilerin yeniden yapılandırılması ve Ukrayna’daki savaşa dair genel başlıklar ele alınmıştı. İstanbul’da gerçekleştirilen ilk toplantı ise 27 Şubat’ta ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında yapıldı, bu buluşma yaklaşık 6,5 saat sürdü ve olumlu sinyaller verdi. Türkiye, bu süreçte yalnızca coğrafi değil, aynı zamanda diplomatik olarak önemli bir rol oynuyor. Barış çabalarına destek veren ve uluslararası diyaloglara ev sahipliği yapan Türkiye, küresel diplomasinin merkezlerinden biri olma hedefinde kararlılığını sürdürüyor.