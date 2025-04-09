Abd Ve Rusya İstanbul’da Buluşacak

KREMLİN SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD ile 10 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilecek müzakerelerde Rus tarafının Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edileceğini duyurdu. Peskov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD heyetleri arasındaki görüşmelerle ilgili soruları yanıtlayarak “Tarafımız, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edilecek. Bakanlık gerekli bilgiyi açıklayacak” dedi.

Peskov, ABD ile Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (New START) yeniden yürürlüğe girmesi konusuna da değindi. İlk olarak ABD ile ikili ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Peskov, “Stratejik istikrara ilişkin müzakereleri şimdilik düşünmek zor. Çünkü bu tür müzakereler, ikili ilişkilerin belirli bir düzeye ulaşmasını ve karşılıklı güvenin sağlanmasını gerektiriyor” şeklinde konuştu. Peskov, ayrıca ABD ile süren silah kontrolü müzakerelerinde diğer ülkelerin nükleer cephanelerinin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.

ABD DIŞİŞLERİ’NDEN DE AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’daki görüşmelerin Büyükelçilik faaliyetleri ve ikili ilişkilere odaklanacağını bildirdi.

ÖNCEKİ GÖRÜŞME DETAYLARI

Rus ve ABD heyetleri, 27 Şubat’ta İstanbul’da uzmanlar seviyesinde bir görüşme gerçekleştirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu görüşmelerde her iki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesi konusunun ele alındığını aktardı. İstanbul toplantısında, ABD ile karşılıklı diplomatik misyonların faaliyetlerinin kesintisiz şekilde finanse edilmesi ve diplomatların görevlerini yerine getirmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik ortak adımlar atılacağı ifade edildi. Ayrıca, toplantıda ABD’ye atanan büyükelçi için Washington tarafından agreman verildiği de belirtildi.