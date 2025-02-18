ABD ve Rusya Riyad’da Kritik Görüşmelerde

ABD VE RUSYA ARASINDAKİ KRİTİK GÖRÜŞMELER

ABD ve Rusya, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna’daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen kritik toplantılara başladı. İki ülke, enerji, ticaret ve güvenlik konularını masaya yatırırken, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi bu görüşmelerin ana gündem maddesi olarak öne çıkıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov’un katılım sağladığı bu görüşmeler, tarihi bir önem taşıyor. Uzmanlar, bu girişimin iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmesi açısından büyük bir fırsat olduğunu ifade ediyor.

AVRUPA LİDERLERİ PARİS’TE TOPLANIYOR

Görüşmelerin başladığı sırada, Avrupa liderleri de Paris’te bir araya geldi. Özellikle Ukrayna’ya asker gönderme konusu, güçlü tartışmalara yol açtı. İngiltere’nin teklifine karşı çıkan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’un toplantıyı erken terk ettiği iddiaları gündeme geldi. Scholz, bu konuyu “tamamen zamansız ve fazlasıyla yanlış” olarak nitelendiriyor. İngiltere ve İsveç, Ukrayna’ya asker gönderme önerisini desteklerken, Almanya ve Fransa’nın daha temkinli bir yaklaşım sergilemesi dikkat çekici oldu. Bu durum, Avrupa’nın Ukrayna konusunda nasıl bir rol alması gerektiği hakkında farklı bakış açıları ve tartışmaların ortaya çıkmasına neden oldu. Avrupa’nın birliği ve güvenlik dengeleri, bu bağlamda önemli bir konu haline geldi.