ABD Ve Rusya Zirvesi: Ukrayna Hariç Bırakıldı

ULUSLARARASI GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

Riyad’da gerçekleştirilen ve toplamda 4,5 saat süren görüşmede, ABD ve Rusya temsilcileri, Ukrayna’daki savaşın seyrini ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı. Ancak, Ukrayna’nın bu görüşmelere dahil edilmemesi büyük yankı uyandırdı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmelerin olumlu geçtiğini ve tüm konuların kapsamlı bir şekilde tartışıldığını aktardı. Uşakov, Moskova ve Washington’un ikili ilişkileri ilerletme konusunda anlaştıklarını ve karşılıklı saygının altını çizdiklerini ifade etti.

OLASI PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek hafta bir araya gelebileceği, fakat kesin tarihin henüz belirlenmediği bilgisi verildi. Riyad’daki önemli zirveye her iki ülkenin üst düzey yetkilileri katıldı.

UKRAYNA’NIN TEPKİSİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’nın yokluğunda gerçekleştirilen hiçbir barış görüşmesini tanımayacaklarının altını bir kez daha çizdi. Zelenskiy, “Biz olmadan bizimle ilgili hiçbir anlaşmayı kabul etmiyoruz” diyerek Washington ve Moskova’ya açık bir tepki gösterdi. Avrupa Birliği de Ukrayna’nın müzakerelerde güçlü bir konumda olması gerektiğini belirtti ve Ukrayna’nın egemenlik ile toprak bütünlüğünün korunmasının barışın temeli olduğunu vurguladı.

SAVAŞI SONLANDIRMA ADIMLARI

Suudi Arabistan’da düzenlenen bu toplantının savaşı sonlandırmaya yönelik bir adım mı yoksa sıradan bir diplomatik hamle mi olduğu merak ediliyor. Putin ile Trump’ın olası görüşmesi, küresel dengeleri ne şekilde etkileyebilecek?