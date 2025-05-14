Abd Ve Suriye Bakanları Görüşecek

GÖRÜŞME TARİHLERİ BELİRLENİYOR

Türk diplomatik kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı Asaad el-Şeybani arasındaki buluşmanın, 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı çerçevesinde olabileceğini bildirdi. Bu görüşmenin NATO toplantısının bir parçası olarak yapılması bekleniyor.

ABD BAŞKANI AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Rubio’nun Türkiye ziyareti sırasında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani ile görüşeceğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio’nun 14-16 Mayıs tarihlerinde Antalya’da yapılacak NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacağını belirtti.

DİPLOMATİK TEMASLARA YENİ BİR SOLUK

ABD yönetimi, Suriye’nin uluslararası toplumla entegrasyonuna yönelik çabaları desteklediğini ve ABD ile Suriye arasındaki diplomatik temasları artırmayı amaçladığını ifade etti. Eğer görüşme kesinleşirse, bu temasın NATO toplantısı çerçevesinde gerçekleşmesi, bölgesel diplomasi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.