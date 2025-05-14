Dünya

ABD Ve Suriye Bakanları Türkiye’de Görüşecek

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GÖRÜŞME TARİHLERİ VE YERİ

Türk diplomatik kaynakların verilerine göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı Asaad el-Şeybani arasındaki görüşmenin büyük ihtimalle 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı çerçevesinde yapılması öngörülüyor.

NATO TOPLANTISI ÇERÇEVESİNDEKİ TEMAS

ABD Başkanı Donald Trump, Rubio’nun Türkiye ziyareti esnasında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani ile bir görüşme gerçekleştireceğini ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Rubio’nun 14-16 Mayıs tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacağını bildirdi.

DİPLOMATİK TEMASLARIN ARTIRILMASI

ABD yönetimi, Suriye’nin uluslararası toplumla entegrasyonuna yönelik çabaları destekleme amacında olduğunu ve ABD-Suriye arasındaki diplomatik ilişkileri artırmayı hedeflediğini belirtti. Görüşmenin kesinleşmesi durumunda, NATO toplantısı çerçevesinde gerçekleşecek olan bu temasın bölgede diplomasi açısından önemli bir adım olması bekleniyor.

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