ABD ve Ukrayna Maden Anlaşması İmzalıyor

UKRAYNA’YA ABD’DEN ANLAŞMA YOLDA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, ABD Başkanı Donald Trump’ın baskıları doğrultusunda bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Fransa merkezli haber ajansı AFP, Ukrayna ile ABD arasında değerli madenler üzerine bir anlaşma yapıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, ABD’nin anlaşmadaki bazı zorlayıcı unsurları geri çektiği ve bu anlaşmanın cuma günü imzalanabileceği belirtildi.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ile Ukrayna arasında olması beklenen kıymetli madenler anlaşmasının büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Leavitt, “Başkan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’nin bu anlaşmayı imzalamasını dört gözle bekliyor” ifadesinde bulundu. Beyaz Saray’daki basın brifinginde, ABD yönetiminin anlaşmaya verdiği önemin altını çizen Leavitt, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un gezisini erteleyerek bu anlaşmaya yoğunlaştığını söyledi. Sözcü, anlaşmanın hem ABD hem de Ukrayna için önemli ekonomik ve stratejik faydalar sağlayacağını dile getirdi.

ANLAŞMA, UZUN VADELİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ GETİRECEK

Leavitt, “Bu anlaşma, Ukrayna’nın savunmasına yönelik Amerikan vergi gelirlerini telafi ederken, aynı zamanda savaşın etkilerinden etkilenen Ukrayna ile uzun vadeli bir ekonomik ortaklık oluşturacaktır” şeklinde konuştu. Trump’ın, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi yönündeki kararlılığını yineleyen Leavitt, “Başkan Trump, kan dökülmesinin son bulmasını ve can kaybının durmasını istiyor. Önceki yönetimin yanlış adımlarının neden olduğu kaosu düzeltmeye kararlı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Leavitt, Trump’ın Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu’da barış anlaşmalarını hayata geçirme konusunda güçlü bir iradeye sahip olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Trump, dün yaptığı bir açıklamada, Zelensky’nin önümüzdeki hafta içinde Beyaz Saray’a gelerek kıymetli madenler anlaşmasını imzalamasını beklediğini belirtti.