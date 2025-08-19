ABD Ve Ukrayna Üzerine Diplomasi Görüşmeleri

ABD’DE UKRAYNA ZİRVESİ SONRASI ANKARA’DA YOĞUN TELEFON DİPLOMASİSİ

ABD’de düzenlenen Ukrayna zirvesinin ardından Ankara’da telefon görüşmeleri yoğunlaştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmenin gündeminde, ABD Başkanı Trump’ın Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile ardından da Washington’da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile gerçekleştirdiği toplantılar yer aldı. İki lider, telefon görüşmesinde bu toplantıların sonuçlarını değerlendirdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Diplomatik kaynaklardan ulaşılan bilgilere göre, Bakan Fidan, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılabilmesi için Türkiye’nin çeşitli destekler sağlamaya hazır olduğunu yineledi.

AVRUPALI BAKANLARLA YAPILAN GÖRÜŞMELER

Trump ve Zelenski’nin Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya liderleri ile Avrupa Komisyonu Başkanı ve NATO Genel Sekreteri de katıldı. Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde toplantının sonuçları ele alındı ve olası yeni adımlar değerlendirildi.