ABD Vizesi: Filistin Heyetine Engel!

VİZELER İPTAL EDİLDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yanı sıra yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizelerinin iptal edildiğini duyurdu. Bu durum, eylül ayında New York’ta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumuna katılım planlayan Filistin heyetinin iştirakini fiilen engelleyerek, önemli bir engel teşkil ediyor.

BARIŞ ÇABALARINA ZARAR VERİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu kişilerin “varsayımsal bir Filistin devletinin tek taraflı tanınmasını” talep ettiklerini belirterek, bu tutumun barış sürecine zarar verdiğini savunuyor. Rubio’nun talimatıyla, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi (PA) üyeleri için yeni vizelerin verilmemesi ve mevcut vizelerin iptali yönünde karar alındı.

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi, bu kararı “BM Genel Merkezi Anlaşması’na ve uluslararası hukuka açıkça aykırı” olarak değerlendirdi. Açıklamada, Filistin’in BM’de gözlemci üye statüsüne sahip olduğu hatırlatılarak, ABD’ye bu kararından vazgeçmesi için çağrıda bulunuldu.

BM GENEL KURULU’NDA TANI AMA GÜNDEMİ

Bu yılki BM Genel Kurulu’nda Fransa dahil bazı ülkelerin Filistin’i resmi olarak tanıması bekleniyor. Filistin’in BM Büyükelçisi Riyad Mansour, Abbas’ın heyet başkanı olarak toplantıya katılma niyetini daha önce belirtmişti. Ancak son gelişmelerle birlikte bu katılımın fiili olarak mümkün görünmediği belirtiliyor.