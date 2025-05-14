ABD Yaptırımları Kaldırma Kutlaması Başladı

SURİYELİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklamasının ardından Suriyeliler, özellikle başkent Şam’da sokaklarda kutlama yaptı. Emevi Meydanı’nda toplanan kalabalık, Suriye bayrakları sallayarak ve konvoylar oluşturarak sevinç gösterileri gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, bazı Suriyeli işletmeler, yaptırımların kaldırılmasını kutlamak amacıyla yeni kampanyalar ve indirimler duyurdu.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI

2011 yılında iç savaşın başlamasıyla birlikte ABD, devrik lider Beşar Esad’a karşı Suriye’ye yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Bu yaptırımlar, 2020 yılında Caesar Yasası kapsamında genişletilmişti. Suudi Arabistan’da düzenlenen yatırım forumunda konuşan Trump, “Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırıyoruz” dedi. Bu kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile alındığını açıkladı. Trump, bu adımın yeni Suriye yönetimiyle diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması için bir başlangıç olduğunu ifade etti ve “Yaptırımlar acımasız ve engelleyiciydi. Ancak artık onların parlamasının zamanı geldi” dedi. Ayrıca, Beyaz Saray, Trump’ın Suudi Arabistan’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geleceğini de duyurdu.