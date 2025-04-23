“ABD’Ye 18 Ülkeden Yazılı Teklif”

GÜMRÜK VERGİLERİ İLE İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 2 Nisan’da ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret ortaklarına yönelik yeni gümrük vergilerini açıkladıktan sonra gelişmeler hakkında bilgi verdi. Leavitt, Trump yönetiminin ticaret müzakereleri çerçevesinde şu ana kadar 18 ülkeden vergilerle ilgili yazılı teklif aldığını belirtti. Ayrıca, ticaret müzakerelerini yürüten ekibin bu hafta boyunca 34 ülke ile doğrudan görüşmeler yapacağını vurguladı ve bu temasların ekonomik işbirliği ve vergiler üzerinde somut ilerlemelere olanak sağlayacağını ifade etti.

HİNDİSTAN İLE TİCARET ANLAŞMASI

Leavitt, bazı medya organlarının yeterince önem vermediğini düşündüğü bir duruma dikkat çekerek, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in Hindistan ile ticaret anlaşmasının şartları üzerinde 21 Nisan itibarıyla mutabakata vardığını hatırlattı. Bu gelişmenin ABD dış ticaret stratejisi açısından “önemli bir adım” olduğunu söyledi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da yaptığı açıklamada, ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerinin temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirtmişti. Ayrıca birçok ülkeye farklı oranlarda ek tarifeler uygulanacağını ifade etti. Tepkiler üzerine bu ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alan Trump, Çin’e uygulanan tarife oranlarını ise yüzde 145’e yükseltmişti. Bununla birlikte Pekin yönetimi de Trump’ın kararına karşılık vererek ABD mallarına yüzde 125 oranında vergi uygulamaya başlamıştı. Çin hariç diğer ülkelerle gümrük vergilerinin askıya alınmasının ardından ticaret müzakereleri yürütülmeye başlanmıştı. Trump, Hindistan’dan yapılan ithalatlara yüzde 26 gümrük vergisi getirme kararı almıştı.