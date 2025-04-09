“ABD’ye Gelin Elektrik Suyu Hızla Bağlarız”

TİCARET SAVAŞINDA YENİ GELİŞMELER

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, Çin’in ABD menşeli ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 84’e çıkarmasının ardından daha da girift hale geldi. Bu önemli gelişmenin hemen sonrasında, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden dikkat çekici açıklamalar yaptı. Trump, özellikle teknoloji devi Apple’ı örnek göstererek, ABD’ye geri dönen şirketlerin sayısındaki artışı vurguladı. Apple gibi büyük firmaların üretim ve operasyonlarını ABD’ye taşımasının, diğer şirketler için de örnek teşkil ettiğini ifade etti.

ŞİRKETLERİ ABD’YE TAŞIMANIN ZAMANI

Trump’ın sosyal medya hesabında yer alan ifadeleri şöyle oldu: “Şirketinizi Amerika Birleşik Devletleri’ne taşımak için HARİKA bir zaman! Apple gibi birçok şirket bunu rekor sayılarda yapıyor. SIFIR GÜMRÜK VERGİSİ, neredeyse anında elektrik/enerji bağlantısı ve onaylar. Çevresel gecikmeler YOK. BEKLEMEYİN, HEMEN YAPIN!” Bu açıklamalar, Çin’in artan ticaret engellerine karşı ABD’nin iç piyasa stratejisini canlandırmaya yönelik bir hamlesi olarak değerlendiriliyor.

ABD HAZİNE BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Diğer yandan, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin’in gümrük vergisi kararını “talihsiz” olarak nitelendirdi. Pekin’e döviz kurunu devalüe etmemesi yönünde bir çağrıda bulunan Bessent, Çin hisselerinin ABD borsalarından çıkarılması ihtimalinin gündemde olduğunu belirtti ve bu konuda nihai kararın Trump tarafından verileceğini söyledi. Bu gelişmeler, ticaret çatışmasının iki ülke üzerindeki etkilerini artırırken, piyasalarda da belirsizlik yaratıyor.