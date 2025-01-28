ABD’ye Kaçak Giren Herkes Suçlu Olacak

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ GÖÇMEN POLİTİKASINI AÇIKLIYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen politikasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Leavitt, Başkan Trump’ın görevine başladığı ilk gün ulusal acil durum ilan ettiğini ve güney sınırındaki “yakala ve bırak” uygulamasını durdurmaya yönelik bir kararname imzaladığını hatırlattı. Bu kararın, ABD’nin sınır güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını uluslararası düzeyde net bir şekilde gösterdiğini ifade etti.

SERT MESAJLAR VE SINIR GÜVENLİĞİ

Leavitt, yasadışı göçle mücadelede sert mesajlar vererek, ABD’ye illegal yollarla giren kişilerin “suçlu” olarak kabul edileceğinin altını çizdi. Trump yönetiminin sınır güvenliğini artırmak için tüm federal kurumlarla iş birliği içinde çalıştığını belirtti. Bu kapsamda sınır duvarı inşasının hızlandırıldığını söyledi. Leavitt, ICE ve CBP’nin (Gümrük ve Sınır Koruma) operasyonlarına ilişkin güncel veriler vererek, son günlerdeki yasadışı göçmenler arasında şiddet suçlarına karışan birçok kişinin tutuklandığını ifade etti.

TUTUKLAMALAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Örnek vermek gerekirse New York’ta bir terör şüphelisi, San Francisco’da reşit olmayan bir çocuğa yönelik istismarda bulunan bir kişi ve Boston’da ikinci derece cinayetten hüküm giymiş bir göçmenin gözaltına alındığını belirten Leavitt, bu operasyonların Trump yönetiminin ABD vatandaşlarının güvenliğini öncelik olarak gördüğünü bir kez daha kanıtladığını vurguladı.

KOLUMBİYA İLE MÜZAKERELER VE BAŞARI

Leavitt, Başkan Trump’ın Kolombiya ile yaptığı müzakereler sonucunda sınır dışı edilen göçmenlerin kendi ülkelerine geri kabulünün hızlandırıldığını ekledi. Bu başarının, ABD’nin uluslararası platformda yeniden saygı kazandığını gösterdiğini ifade etti.