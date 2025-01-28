ABD’ye Kaçak Girenler Suçlu Sayılacak

KAÇAK GÖÇMENLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, kaçak göçmenlere dair önemli açıklamalar yaptı. Leavitt, “ABD’ye kaçak giren herkes suçlu kabul edilecek” ifadesini kullanarak, yasadışı göçle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Başkan Trump’ın göreve başladığı ilk günlerde ulusal acil durum ilan ettiğini belirten Leavitt, güney sınırındaki “yakala ve bırak” uygulamasının sonlandırılmasına dair bir kararname imzaladığını hatırlattı. Bu kararın, ABD’nin sınır güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını uluslararası alanda sergilediğini ifade etti.

SINIR GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEDBİRLER

Leavitt, Trump yönetiminin sınır güvenliğini artırmak için federal kurumların iş birliği içinde hareket ettiğini ve sınır duvarının inşasının hızlandırıldığını söyledi. ICE ve CBP (Gümrük ve Sınır Koruma) birimlerinin operasyonlarına dair güncel bilgileri paylaşarak, yasadışı göçmenler arasında şiddet suçlarına karışmış birçok kişinin tutuklandığını vurguladı. Örnekler arasında New York’ta bir terör şüphelisinin, San Francisco’da reşit olmayan bir çocuğa yönelik istismarda bulunan bir kişinin ve Boston’da ikinci derece cinayetten hüküm giymiş bir göçmenin gözaltına alındığını belirtti. Leavitt, bu operasyonların Trump yönetiminin ABD vatandaşlarının güvenliğini öncelik olarak gördüğünü kanıtladığını ifade etti.

KOLUMBİYA İLE MÜZAKERELER

Leavitt, Başkan Trump’ın Kolombiya ile yürüttüğü müzakereler sonucunda, sınır dışı edilen göçmenlerin kendi ülkelerine geri kabul süreçlerinin hızlandırıldığını belirtti. Bu başarının, ABD’nin uluslararası alanda yeniden saygı kazandığını gösterdiğini ifade etti.

MEDYA ERİŞİMİ KONUŞULDU

Leavitt, medya erişimi ve şeffaflığa da değinerek, yeni medya döneminin önemini vurguladı. Bağımsız gazeteciler, podcast yayıncıları, sosyal medya fenomenleri ve içerik üreticileri için Beyaz Saray’a basın kartı başvuru sürecinin başlatıldığını duyurdu. Geleneksel medyaya olan güvenin azaldığını belirten Leavitt, Başkan Trump’ın mesajlarını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, bir önceki yönetim tarafından iptal edilen 440 basın kartının yeniden iade edileceğini açıkladı.

EKONOMİK REFORMLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Leavitt, ekonomik reformlara da değinerek, Başkan Trump’ın ABD halkının yaşam maliyetlerini düşürmeye yönelik attığı adımları aktardı. Enerji politikalarında ulusal acil durum ilan ederek enerji maliyetlerini azaltmayı hedeflediğini söyleyen Leavitt, federal düzenlemeleri hafifletmek ve enflasyonu kontrol altında tutmak için kapsamlı kararlar alındığını ifade etti. Leavitt, “Başkan Trump geri döndü ve ABD’nin altın çağı başladı” sözleriyle durumu özetledi.