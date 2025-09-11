TRUMP’IN ANMA KONUŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül 2001 terör saldırılarının 24’üncü yıldönümünde Pentagon’da gerçekleştirilen törende, bu saldırılarda yaşamını yitirenleri andı. Trump, törende yaptığı konuşmada “O günden bu yana geçen çeyrek asırda aileler, boş kalan odaların ve gerçekleşmeyen hayallerin yükünü taşıyor. Biz ise tek bir ulus olarak, 11 Eylül’ü asla unutmayacağımıza dair sözümüzü yineliyoruz” diyerek olayın yaşamlar üzerindeki etkisini vurguladı.

AMERİKA’YA SALDIRILARA CEVAP

Trump, ABD’nin zorluklarla karşılaşsa da asla pes etmeyeceğini belirttiği konuşmasında, 11 Eylül sonrası yürütülen operasyonlardan da bahsetti. “ABD’ye saldırırsanız sizi avlayacağız. Nerede olursanız olun sizi bulacağız ve ABD kazanacak” sözleriyle ülkesinin kararlılığını dile getirdi. Ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı’nın adını “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirdiklerini hatırlatan Trump, “Birinci Dünya Savaşı’nı kazandık, İkinci Dünya Savaşı’nı kazandık. ABD her zaman kazanacak” şeklinde ifadelerde bulundu.

11 EYLÜL SALDIRILARININ DETAYLARI

11 Eylül 2001 tarihinde kaçırılan dört yolcu uçağından ikisi, New York’un simgeleri arasında yer alan İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi’ne çarptı. Kaçırılan üçüncü uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına yönelirken, dördüncü uçak, Washington DC’deki hedefe ulaşamadan Pensilvanya’da düşürüldü. Saldırılar sonucunda 2 bin 977 kişi yaşamını yitirirken, uçakları kaçıran 19 terörist dışında El Kaide lideri Usame Bin Ladin, 2011 yılında Pakistan’da ABD ordusu tarafından öldürüldü.