ABD BAŞKANINDAN ANMA TÖRENİ

ABD Başkanı Donald Trump, çeşitli iddiaları ile gündemi meşgul ediyor. Trump, 11 Eylül 2001 tarihli terör saldırılarının 24’üncü yıldönümünde Pentagon’da gerçekleşen törende, o gün hayatını kaybedenleri andı. Törende konuşma yapan Trump, “O günden bu yana geçen çeyrek asırda aileler, boş kalan odaların ve gerçekleşmeyen hayallerin yükünü taşıyor. Biz ise tek bir ulus olarak, 11 Eylül’ü asla unutmayacağımıza dair sözümüzü yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

SALDIRILARA CEVAP

ABD’nin zorluklar yaşasa da asla pes etmeyeceğini vurgulayan Trump, 11 Eylül sonrası başlatılan operasyonlara dikkat çekerek, “ABD’ye saldırırsanız sizi avlayacağız. Nerede olursanız olun sizi bulacağız ve ABD kazanacak” dedi. Ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı’nın adının yeniden “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirildiğini de hatırlatan Trump, “Birinci Dünya Savaşı’nı kazandık, İkinci Dünya Savaşı’nı kazandık. ABD her zaman kazanacak” şeklinde konuştu.

11 EYLÜL SALDIRILARINDAKİ OLAYLAR

11 Eylül 2001 tarihinde kaçırılan dört yolcu uçağından ikisi, New York’un sembolik yapıları olan İkiz Kuleler’e çarparken, diğer bir uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına isabet etti. Kaçırılan son uçak, hedefi olan başkent Washington DC’deki Federal Hükümet binasına ulaşamadan Pensilvanya’da düşürüldü. 11 Eylül saldırıları sonucunda, uçakları kaçıran 19 terörist dışında, toplam 2 bin 977 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılardan sorumlu bulunan terör örgütü El Kaide’nin lideri Usame Bin Ladin ise 2011 yılında Pakistan’da ABD ordusu tarafından öldürüldü.