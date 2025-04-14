ABD, Yemen’de Fabrikaya Saldırdı!

ABD SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

ABD, Yemen’deki Husilere karşı gerçekleştirdiği saldırılarına devam ediyor. Yemen Sağlık Bakanlığı, ABD ordusunun başkent Sana’nın batısındaki Bani Matar bölgesinde bulunan bir fabrikaya üç hava saldırısı düzenlediğini bildiriyor. Bu saldırılarda 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 13 kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

HUSİLER İHA DÜŞÜRDÜ

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracını daha düşürdüklerini açıkladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare, “ABD’ye ait MQ-9 tipi İHA, kuzeybatı Yemen’deki Hacca bölgesi hava sahasında düşmanca görevler yürüttüğü sırada düşürüldü” şeklinde bilgi verdi. Sare, bu İHA’nın yerel olarak üretilen ve yerden fırlatılan bir füze ile düşürüldüğünü ve bunun, Kasım 2023’ten bu yana Husiler tarafından düşürülen 19’uncu ABD İHA’sı olduğunu belirtti. Ayrıca, devam eden ABD saldırılarının Husilerin askeri kabiliyetlerini engelleyemediğini ve ABD’ye yönelik askeri operasyonlarının Gazze üzerindeki kuşatma sona erene dek devam edeceğini vurguladı.

BÖLGEDEKİ GERİLİM ARTMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart’ta yaptığı açıklamada, ABD ordusuna Yemen’deki İran destekli Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini belirtmişti. Bu gelişmenin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’in çeşitli bölgelerindeki Husi hedeflerine çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Bölgedeki gerilim artarken, Husiler ise misilleme olarak ABD gemilerini ve İHA’larını hedef aldıklarını duyurdu.