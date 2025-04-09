Abd, Yemen’deki Hedefi Vurdu!

ABD, Yemen’in Hudeyde Şehrine Saldırı Düzenledi

ABD’nin Yemen’deki Hudeyde şehrine bağlı bir yerleşim alanına düzenlediği hava saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarına devam eden ABD ordusu, bu sefer Hudeyde’nin el-Hevak ilçesindeki Emin Mukbil adlı bölgeyi hedef aldı.

HUSİLERDEN AÇIKLAMA

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saldırılarda 3’ü kadın, 2’si çocuk toplamda 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Hedef alınan alanda meydana gelen enkazda arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği ve ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

TRUMP’IN TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart tarihinde yaptığı bir açıklamada, ABD ordusuna Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik büyük bir saldırı başlatması için talimat verdiğini belirtti. Bu açıklamanın ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’in çeşitli bölgelerinde birçok hava saldırısı gerçekleştirdi.