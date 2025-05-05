Abdulkadir Selvi, Kuklacıyı Araştırın!

SELVİ’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 4 Mayıs 2025’te İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında uğradığı yumruklu saldırıyla ilgili köşesinde önemli ifadeler kullandı. Selvi, bu saldırının arka planındaki bağlantıların araştırılması gerektiğini vurguladı.

SALDIRGAN VE ARKASINDAKİLER

Selvi yazısında, “Önemli olan o yumruğu atan şahıs değil, onu yumruk atmaya azmettirenlerdir. Onun arkasındaki parmaktır. Kukla değil, kuklacıya bakmak lazım” diyerek saldırgan S.T.’nin (66) yalnız hareket etmediğine dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı’na göre, S.T. daha önce iki çocuğunu öldürme, hırsızlık ve tehdit suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve 2020’de şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı. Selvi, bu saldırının kişisel bir husumetten veya anlık bir öfkeden kaynaklanamayacağını, siyasi bir amacın olduğunu ileri sürdü.

Selvi, saldırının siyasi ortamı germe ve kaos yaratma amacı taşıyabileceğini belirtti. “CHP Lideri’ne yapılan saldırı ile siyasi ortamı germek ve bir kaos ortamı oluşturmak istedikleri belli” diyen Selvi, olayın detaylı bir şekilde araştırılması gerektiğini ifade etti. Daha önce de Özgür Özel’e yönelik operasyonların düzenlendiğini savunan Selvi, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında asılsız iddiaların CHP içindeki güç mücadelelerinden kaynaklandığını belirtti.